Eri Cahyadi Koordinasi Bersama ITS Pasang Sensor untuk Sesar Surabaya

JawaPos.com - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi berencana memasang alat sensor untuk mengawasi gerakan sesar yang melintasi wilayah Surabaya. Eri menjelaskan mengaku tengah berkoordinasi dengan Institut Sepuluh Nopember (ITS) untuk pemasangan alat sensor tersebut.

Kabar mengenai Sesar Surabaya memang sempat meresahkan warga. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyebut informasi itu berasal dari data pemetaan lama, yakni circa 2017.

Ditanya soal Sesar Surabaya, Eri berkata hingga kini belum diputuskan apakah alat sensor tersebut akan dipasang dan berapa jumlahnya.“Kami sudah koordinasikan ya dengan teman-teman ITS terkait alat sensornya,” kata Eri kepada wartawan di gedung DPRD Surabaya, Kamis (10/9).

Eri mengatakan, keberadaan sesar di wilayah Surabaya bukan merupakan hal baru. Dia menyebut terdapat dua sesar yang melewati kawasan Surabaya. Yakni Sesar Surabaya dan Sesar Waru.

“Dari dulu (sesar) itu sudah ada ya. Ada Sesar Waru sama Sesar Surabaya. Ada yang sudah melewati beberapa wilayah,” katanya. Menurutnya, langkah mitigasi menjadi hal penting untuk dilakukan sebagai bentuk kesiapsiagaan apabila terjadi bencana yang berkaitan dengan aktivitas sesar.

Eri sebelumnya telah meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Surabaya untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi tersebut mencakup langkah yang harus dilakukan warga apabila terjadi bencana, termasuk jalur evakuasi.