Hendak Tawuran, Belasan Remaja di Surabaya Utara Dicokok Polisi

JawaPos.com - Sebanyak 11 remaja diamankan Tim Patroli Perintis Ditsamapta Polda Jawa Timur di Jalan Kedung Cowek, Kecamatan Kenjeran, Rabu (16/9) dini hari.

Para remaja berpapasan dengan petugas patroli. Mereka berusaha melarikan diri, dari kejaran anggota.

Kasi Humas Polres Pelabuhan Tanjung Perak Iptu Suroto menjelaskan, sebagian besar remaja yang diamankan masih berusia di bawah 18 tahun.

“Petugas juga menemukan senjata tajam, termasuk celurit sepanjang 1,5 meter,” jelas Iptu Suroto, Jumat (18/9).

Penangkapan para remaja bermula ketika kelompok Timur Kampung Misteri (TEKAM) berencana tawuran dengan kelompok Surabaya Gangster (SG).

Sebelum menuju lokasi yang disepakati, mereka berkumpul di Taman Kedinding Lor Tengah, Surabaya.

“Mereka kemudian berangkat bersama menggunakan sepeda motor. Saat melintas di Jalan Kedung Cowek, rombongan tersebut ketemu dengan petugas,” terangnya.

Dalam pemeriksaan di sekitar lokasi, polisi juga menemukan senjata tajam yang disimpan di belakang sebuah warung yang sudah tutup. Senjata tersebut diduga telah dipersiapkan untuk tawuran.