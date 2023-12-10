Berawal dari Tantangan di Instagram, 3 Pelaku Tawuran di Koja Berujung Pembacokan Remaja Ditangkap

JawaPos.com - Kasus pengeroyokan brutal yang dipicu oleh saling tantang di media sosial Instagram akhirnya terungkap.

Tim gabungan Polres Metro Jakarta Utara dan Polsek Koja mengamankan tiga terduga pelaku pengeroyokan menggunakan senjata tajam yang menimpa seorang remaja berinisial A, 16, di kawasan Komplek UKA, Tugu Utara, Koja.

Insiden berdarah ini terjadi pada Sabtu (18/7) dini hari. Polisi mengidentifikasi dan menangkap para pelaku berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/128/VII/2026/SPKT/SEKJA/RESJU/PMJ.

Tiga Pelaku Ditangkap, Satu masih Buron Dalam operasi yang berlangsung Sabtu malam sekitar pukul 21.00 WIB, petugas mengamankan tiga orang terduga pelaku. Mereka adalah ANIAA, 18, AAAJ, 19, dan AHIP, 17.

Meski tiga orang sudah diamankan, pengejaran polisi belum selesai. Satu terduga pelaku lainnya berinisial FAI kini resmi masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dan tengah diburu oleh tim buser.