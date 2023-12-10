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Ryandi Zahdomo
Senin, 20 Juli 2026 | 07.16 WIB

Berawal dari Tantangan di Instagram, 3 Pelaku Tawuran di Koja Berujung Pembacokan Remaja Ditangkap

Ilustrasi tawuran. (Radar Surabaya) - Image

Ilustrasi tawuran. (Radar Surabaya)

JawaPos.com - Kasus pengeroyokan brutal yang dipicu oleh saling tantang di media sosial Instagram akhirnya terungkap.

Tim gabungan Polres Metro Jakarta Utara dan Polsek Koja mengamankan tiga terduga pelaku pengeroyokan menggunakan senjata tajam yang menimpa seorang remaja berinisial A, 16, di kawasan Komplek UKA, Tugu Utara, Koja.

Insiden berdarah ini terjadi pada Sabtu (18/7) dini hari. Polisi mengidentifikasi dan menangkap para pelaku berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/128/VII/2026/SPKT/SEKJA/RESJU/PMJ.

Tiga Pelaku Ditangkap, Satu masih Buron

Dalam operasi yang berlangsung Sabtu malam sekitar pukul 21.00 WIB, petugas mengamankan tiga orang terduga pelaku. Mereka adalah ANIAA, 18, AAAJ, 19, dan AHIP, 17.

Meski tiga orang sudah diamankan, pengejaran polisi belum selesai. Satu terduga pelaku lainnya berinisial FAI kini resmi masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dan tengah diburu oleh tim buser.

Selain menangkap para pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti di lapangan. Di antaranya beberapa bilah senjata tajam, satu unit sepeda motor, serta pakaian yang diduga kuat digunakan saat bentrokan berlangsung.

Editor: Dinarsa Kurniawan
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