5 Tips Sederhana Menjaga Kulit Wajah Tetap Lembap saat Cuaca Panas 

Ilustrasi seseorang memakai pelembab agar kulit tetap sehat. (magnific)
JawaPos.com - Menjaga kelembapan kulit wajah saat cuaca panas memang perlu dilakukan agar kesehatannya tetap terjaga. Perawatan sederhana serta rutin dilakukan dapat membantu kulit tetap lembap dan nyaman.
Sebab, wajah yang tidak terhidrasi dengan baik bisa menyebabkan sejumlah persoalan kulit. kulit akan terasa lebih kering, kusam, hingga muncul ruam merah.
Karena itu, buat kamu yang sering berkegiatan di luar ruanga, menjaga kulit tetap terhidrasi menjadi salah satu hal yang penting dilakukan. Dilansir dari Alodokter dan Halodoc, Rabu (16/9), ada beberapa tips sederhana yang bisa dilakukan untuk membantu menjaga kelembapan kulit di tengah cuaca panas.
1. Cukupi Kebutuhan Cairan
Menjaga hidrasi kulit tidak hanya dilakukan dari luar. Pastikan tubuh mendapatkan cukup cairan dengan minum air secara teratur sepanjang hari. Sebab saat cuaca panas, tubuh dapat kehilangan lebih banyak cairan melalui keringat.
Jangan menunggu sampai merasa sangat haus untuk minum. Membawa botol minum saat beraktivitas juga bisa menjadi cara sederhana agar kebutuhan cairan tetap terpenuhi sepanjang hari.
2. Gunakan Pelembab secara Rutin
Saat cuaca panas, produksi minyak pada kulit dapat meningkat. Kondisi ini terkadang membuat seseorang memilih untuk melewatkan pelembap karena khawatir wajah semakin berminyak. Padahal, kulit yang berminyak tetap membutuhkan pelembap untuk membantu menjaga kelembapannya.
Pelembap membantu menjaga kadar air pada lapisan kulit sehingga wajah tidak mudah terasa kering. Pilih pelembap yang sesuai dengan jenis kulit dan gunakan setelah membersihkan wajah. Hindari penggunaan produk yang terlalu berat atau lengket karena dapat membuat wajah terasa tidak nyaman.
Untuk cuaca panas, pilih pelembap yang bertekstur ringan seperti gel atau lotion berbahan dasar air agar terasa lebih nyaman digunakan. Produk yang mengandung hyaluronic acid juga dapat menjadi pilihan karena bahan ini dikenal dapat membantu menjaga kelembapan kulit. Selain pelembap, kamu juga bisa membawa hydrating face mist atau spray air mineral untuk menyegarkan wajah saat berada di tengah cuaca terik.
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Jawa Pos
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