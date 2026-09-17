Ditrpolairud Kalsel Periksa KSOP Tanjung Perak Terkait Kecelakaan KM Virgo Transport 8

Ditpolairud Polda Jatim. (Ardini Pramitha/JawaPos.com)
JawaPos.com - Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolairud) Polda Kalimantan Selatan (Kalsel) melakukan pemeriksaan terhadap Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Tanjung Perak, Kamis (17/9).
Pemeriksaan dilakukan dengan meminjam tempat milik Ditpolairud Polda Jawa Timur. Kasus ini, sepenuhnya akan ditangani oleh Polda Kalimantan Selatan.
Dirpolairud Polda Jawa Timur Kombes Pol. Dr. Arman Asmara Syarifuddin menjelaskan pihaknya bersifat mendukung kebutuhan dari pada Ditpolairud Polda Kalsel.
"Hari ini ada pemeriksaan dari penyidik Kalimantan Selatan kepada KSOP di sini. Mereka pinjam tempat untuk melaksanakan pemeriksaan," kata Amran ditemui awak media.
Amran menjelaskan bahwa lokasi terjadinya kecelakaan KM Virgo Transport 8 itu masuk wilayah perairan Kalimantan Selatan. Meski, dikatakan dekat dengan kawasan Masalembu barat daya.
"Kalau masalah terjadinya KM Virgo itu titiknya masuk ke Kalimantan Selatan ya. Karena kejadiannya lebih dekat dan masuk di wilayah perairan Kalimantan Selatan. Walaupun dikatakan bahwasanya di Masalembu Barat Daya, ada lebih kurang 84 nautical mile," jelasnya.
Maka dari itu, laporan kepolisian serta penanganan perkara dilakukan oleh pihak berwenang di Kalimantan Selatan.
"Jadi, lebih dekat ke Kalimantan Selatan sehingga penyidikannya, LP-nya, locus delicti-nya dilaksanakan Kalimantan Selatan," katanya.
Hingga hari ke kelima pencarian, dari 243 manifest penumpang, sebanyak 114 penumpanh telah dievakuasi sedangkan 129 belum ditemukan.
Adapun rincian korban yang berhasil dievakuasi adalah 108 penumpang selamat, enam orang meninggal dunia.
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