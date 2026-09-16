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Ardini Pramitha
Rabu, 16 September 2026 | 18.09 WIB

Daftar Identitas 6 Korban Meninggal Kapal Virgo Transport 8, 1 dari Surabaya

Jenazah korban KMP Virgo Transport 8 tiba di Lanud Sjamsudin Noor, Banjarbaru, Selasa (15/9/2026) siang. (Sheilla/Radar Banjarmasin) - Image

Jenazah korban KMP Virgo Transport 8 tiba di Lanud Sjamsudin Noor, Banjarbaru, Selasa (15/9/2026) siang. (Sheilla/Radar Banjarmasin)

JawaPos.com - Enam korban meninggal dunia akibat kecelakaan KM Virgo Transport 8 berhasil teridentifikasi, Rabu (16/9).

Rinciannya, empat orang dari Jawa Timur termasuk satu dari Surabaya, dan dua dari Jawa Barat. 

Identifkasi identitas korban itu diperoleh setelah Tim Disaster Victim Indentification (DVI) Bid Dokkes Polda Jatim melakukan pencocokan data. 

Berikut daftar identitas korban meninggal dunia : 

  1. Nurul Rian Hidayat, laki-laki, 33 tahun, asal Pamekasan, Jawa Timur
  2. Imam Soeparno, laki-laki, 66 tahun, asal Krembangan, Surabaya
  3. Deny Ridzal Saputra, laki-laki, 29 tahun, asal Kediri, Jawa Timur
  4. Reyner Fausta Yuslianto, laki-laki 22 tahun, asal Malang, Jawa Timur 
  5. Erick Maisul Latif, laki-laki, 33 tahun, asal Garut, Jawa Barat 
  6. Risyan Kurnia Putra, laki-laki, 28 tahun, asal Garut, Jawa Barat 

Hingga hari Rabu (16/9) Tim SAR gabungan masih berupaya melakukan pencarian kepada 129 dari 243 data penumpang manifest yang masih dilaporkan hilang.

Editor: Bayu Putra
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