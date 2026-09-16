Daftar Identitas 6 Korban Meninggal Kapal Virgo Transport 8, 1 dari Surabaya

JawaPos.com - Enam korban meninggal dunia akibat kecelakaan KM Virgo Transport 8 berhasil teridentifikasi, Rabu (16/9).

Rinciannya, empat orang dari Jawa Timur termasuk satu dari Surabaya, dan dua dari Jawa Barat.

Identifkasi identitas korban itu diperoleh setelah Tim Disaster Victim Indentification (DVI) Bid Dokkes Polda Jatim melakukan pencocokan data.

Baca Juga:Basarnas Pertimbangkan Balik Bangkai Kapal Virgo Transport 8 untuk Cari Korban

Berikut daftar identitas korban meninggal dunia :