Minta Rektor Dicopot, Mahasiswa UINSA Surabaya Berencana Surati Komisi VIII DPR RI

Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya. (Dadang Kurnia/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Massa mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya berencana menyurati Komisi VIII DPR RI untuk mendesak digelarnya Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait permintaan pencopotan Rektor Prof. Akh Muzakki yang baru dilantik untuk periode keduanya.
Koordinator Aksi, Koko Prasetyo menjelaskan, langkah ini diambil karena Kementerian Agama (Kemenag) RI dinilai sudah tidak kompeten dan menutup mata atas keluhan warga kampus.
"Kemenag sudah tidak kompeten, sudah tidak menjalankan tugasnya secara maksimal atau totalitas untuk keputusan yang ini (pelantikan Prof. Muzakki sebagai rektor)" kata Koko di sela-sela demonstrasi di kampus UINSA I, Wonocolo, Surabaya, Rabu (16/9).
Koko juga menyoroti adanya dugaan cawe-cawe politik dalam pemilihan rektor kali ini. Ia mengeluhkan tidak adanya transparansi dalam pemilihan Rektor UINSA Surabaya periode 2026-2030.
"Panitia di kampus sebenarnya sudah selesai (bekerja) sejak Juli, tapi dari Kemenag mengulur. Kami menduga ada indikasi permainan politik di sana," urainya.
Massa aksi juga menyoroti pengamanan demonstrasi yang dinilai sangat berlebihan karena melibatkan unsur aparat kepolisian dan TNI sejak pagi hari.
Menurut Koko, penyampaian aspirasi mahasiswa ini murni urusan internal kampus. Pengamanannya seharusnya cukup dilakukan oleh satuan pengamanan (Satpam) internal UINSA Surabaya.
"Ini ranah kampus, ranah mahasiswa. Untuk apa mendatangkan polisi atau tentara? Masih banyak urgensi lain di luar sana yang harus mereka urus daripada kami," pungkasnya.
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Jawa Pos
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