UINSA Persilakan Mahasiswa Gelar Demo Lagi, Asalkan Tak Anarkis

JawaPos.com - Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya mempersilakan mahasiswa kembali menggelar aksi demonstrasi untuk menyampaikan aspirasi.

Namun, kampus meminta aksi dilakukan secara tertib dan tidak berujung pada tindakan anarkis maupun perusakan fasilitas.

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul aksi ratusan mahasiswa yang memprotes pelantikan Prof. Muzakki sebagai Rektor UINSA.

Mahasiswa sebelumnya menyatakan aksi dapat berlanjut pada hari-hari berikutnya karena belum bertemu langsung dengan rektor.

Kepala Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama UINSA Surabaya Aslamiyah, mengatakan mahasiswa memiliki hak untuk menyampaikan kritik kepada pihak kampus. Karena itu, menurutnya, kampus tidak akan membungkam mahasiswa yang ingin menyuarakan aspirasinya.

“Aksi demo enggak apa-apa. Selama tidak sampai anarkis, merusak apa pun, ya kita wadahi. Mahasiswa kan punya hak untuk mengkritisi,” kata Aslamiyah, Rabu (16/9).

Dia menegaskan, penyampaian aspirasi tetap harus dilakukan dengan cara yang tidak merugikan mahasiswa maupun institusi.