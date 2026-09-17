Logo JawaPos
HomeSurabaya Raya
Author avatar - Image
Dadang Kurnia
Kamis, 17 September 2026 | 18.43 WIB

Demo Penolakan Pelantikan Rektor UINSA Surabaya Berlanjut, Massa Mahasiswa Bakar Ban

Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya kembali menggelar aksi unjuk rasa menolak pelantikan Prof. Muzakki sebagai rektor, Kamis (17/9). (Dadang Kurnia/ JawaPos.com) - Image

Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya kembali menggelar aksi unjuk rasa menolak pelantikan Prof. Muzakki sebagai rektor, Kamis (17/9). (Dadang Kurnia/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Gelombang penolakan atas pelantikan Rektor UIN Sunan Ampel (UINSA) Surabaya Prof. Muzakki, kembali berlanjut.

Ratusan mahasiswa kembali menggelar aksi unjuk rasa di hadapan Gedung Rektorat Kampus UINSA I, Jalan Ahmad Yani, Wonocolo, Surabaya, Kamis (17/9).

Tidak hanya menyuarakan aspirasi, massa aksi juga turut melakukan aksi bakar ban sebagai bentuk protes atas kepemimpinan sang rektor di periode keduanya.

Tak berhenti sampai di situ, massa aksi juga berusaha menerobos gedung rektorat, meskipun masih diadang petugas keamanan.  

Tuntutan yang disuarakan masih sama, meminta Prof Muzakki meninggalkan jabatannya. Massa aksi mengancam akan menurunkan sang pimpinan kampus secara paksa, jika yang bersangkutan enggan turun dengan sendirinya. 

"Mau turun sendiri atau kami turunkan?" teriak koordinator aksi dalam orasinya. 

Massa juga mengaku kecewa lantaran dalam dua hari mereka menggelar aksi unjuk rasa, belum juga ditemui sang rektor.

Mereka mengancam menyegel seluruh gedung dan menghentikan seluruh aktivitas belajar mengajar jika tak kunjung ditemui sang rektor. 

"Kalau kami tidak ditemui (rektor) kami akan segel semua gedung UINSA I dan menghentikan seluruh aktivitas pembelajaran," ucap sang orator.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ratusan Mahasiswa UINSA Demo Tolak Pelantikan Rektor Akh Muzakki, Karangan Bunga Dibakar - Image
Surabaya Raya

Ratusan Mahasiswa UINSA Demo Tolak Pelantikan Rektor Akh Muzakki, Karangan Bunga Dibakar

Rabu, 16 September 2026 | 22.08 WIB

UINSA Persilakan Mahasiswa Gelar Demo Lagi, Asalkan Tak Anarkis - Image
Surabaya Raya

UINSA Persilakan Mahasiswa Gelar Demo Lagi, Asalkan Tak Anarkis

Kamis, 17 September 2026 | 02.21 WIB

8 Tuntutan Demo Mahasiswa UINSA: Minta Rektor Dicopot hingga Jam Malam Dihapus - Image
Surabaya Raya

8 Tuntutan Demo Mahasiswa UINSA: Minta Rektor Dicopot hingga Jam Malam Dihapus

Kamis, 17 September 2026 | 01.42 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Genoa vs Sudtirol di Coppa Italia: Grifone Berburu Gol di Stadio Ferraris - Image
1

Prediksi Skor Genoa vs Sudtirol di Coppa Italia: Grifone Berburu Gol di Stadio Ferraris

2

Prediksi Skor FC Seoul vs Persib di ACL Two: Maung Bandung Hadapi Ujian Berat di Korea

3

Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Espanyol di Liga Spanyol: Misi Berat Emil Audero di Kandang

4

Prediksi Skor Levante vs Athletic Bilbao di Liga Spanyol: Los Leones Bidik Poin di Laga Tandang

5

Prediksi Skor Olympiacos vs Jagiellonia Bialystok di Liga Europa: Thrylos Amankan 3 Poin Kandang

6

Prediksi Skor Reading vs Brentford di Carabao Cup: The Bees Bakal Sengat Tuan Rumah

7

Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi

8

Prediksi Skor Al-Hilal vs Al-Gharafa di Liga Champions Asia: Gabriel Martinelli Cetak Gol Lagi!

9

Prediksi Genoa vs Sudtirol: Rotasi De Rossi Jadi Sorotan, Laga Coppa Italia Bisa Berlangsung Sengit

10

Prediksi Skor Atletico Madrid vs Osasuna di Liga Spanyol: Los Colchoneros Menang di Metropolitano

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore