Tarif Trans Jatim Cuma Rp 81, Bisa Dinikmati Selama Sepekan

JawaPos.com - Dalam rangka menyemarakkan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) memberikan kado spesial yakni Trans Jatim dengan tarif khusus hanya Rp 81. Promo tersebut berlaku sekali perjalanan selama periode 11 hingga 17 Agustus 2026.

“Mari kita semarakkan HUT Ke-81, ini kado kemerdekaan untuk masyarakat Jawa Timur. Silakan dinikmati dan dimanfaatkan program potongan tarif Trans Jatim selama sepekan ini," tutur Khofifah, Rabu (12/8).

Tarif spesial Rp 81 ini bagian dari rangkaian Pekan QRIS Nasional 2026. Tarif berlaku untuk layanan Trans Jatim di wilayah Gerbangkertasusila dan Malang Raya, kecuali layanan Trans Jatim Luxury.

Dalam program tersebut, masyarakat dapat memperoleh tarif khusys melalui dua pilihan pembayaran, yakni QRIS Tap dan QRIS Dinamis, yang berlaku sekali perjalanan selama periode berlangsung.

Untuk pembayaran melalui QRIS Tap, penumpang hanya dikenakan tarif Rp 81 untuk sekali perjalanan. Nominal tersebut melambangkan usia Kemerdekaan Republik Indonesia yang tahun ini genap 81 tahun.

Sementara itu, pengguna QRIS Dinamis memperoleh diskon tarif sebesar 81 persen dari harga normal. Besaran potongan tersebut diberikan sebagai bagian dari perayaan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia.

Setelah mendapat potongan 81 persen, penumpang umum cukup membayar Rp950 per perjalanan. Sedangkan pelajar, santri dan mahasiswa hanya membayar Rp 475 per perjalanan.

“Angka 81 kita pilih sesuai usia kemerdekaan Indonesia tahun ini. Mudah-mudahan masyarakat bisa merasakan langsung semarak kemerdekaan melalui pelayanan transportasi publik yang mudah dan terjangkau,” imbuhnya.

Meski demikian, tarif khusus ini memiliki kuota terbatas setiap harinya. Untuk pembayaran QRIS Tap, kuotanya 221 per hari, dengan rincian 179 kuota penumpang umum dan 42 kuota pelajar, santri dan mahasiswa.