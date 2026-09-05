Mau ke Sidoarjo dari Surabaya PP? Bus Rp 5.000 Ini Beroperasi hingga Malam

JawaPos.com - Mau pergi dari Surabaya ke Sidoarjo tanpa membawa kendaraan pribadi? Bus Trans Jatim Koridor I bisa menjadi pilihan yang praktis dan murah.

Tarifnya hanya Rp 5.000 untuk penumpang umum, sementara bus beroperasi setiap hari mulai pukul 05.00 hingga 21.00 WIB.

Bus yang melayani rute Sidoarjo-Surabaya-Gresik ini juga datang dengan interval sekitar 10-15 menit.

Sementara itu, perjalanan dari Surabaya menuju Sidoarjo membutuhkan waktu sekitar 30-60 menit, tergantung kondisi lalu lintas di sepanjang perjalanan.

Bus dari Surabaya ke Sidoarjo lewat mana? Perjalanan dari Surabaya menuju Sidoarjo dapat menggunakan Trans Jatim Koridor I atau Koridor Raden Wijaya.

Koridor ini menghubungkan kawasan Sidoarjo, Surabaya, hingga Gresik secara pulang-pergi.

Jika berangkat dari Surabaya, penumpang dapat menuju halte resmi Trans Jatim yang melayani perjalanan ke arah Sidoarjo.

Salah satu titik penting dalam rute ini adalah Terminal Purabaya atau Bungurasih, yang berada di kawasan perbatasan Surabaya-Sidoarjo.