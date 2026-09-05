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Rian Alfianto
Sabtu, 5 September 2026 | 22.09 WIB

Mau ke Sidoarjo dari Surabaya PP? Bus Rp 5.000 Ini Beroperasi hingga Malam

Ilustrasi bus Trans Jatim melayani mobilitas masyarakat. (Dokumen Jawa Pos) - Image

Ilustrasi bus Trans Jatim melayani mobilitas masyarakat. (Dokumen Jawa Pos)

JawaPos.com - Mau pergi dari Surabaya ke Sidoarjo tanpa membawa kendaraan pribadi? Bus Trans Jatim Koridor I bisa menjadi pilihan yang praktis dan murah.

Tarifnya hanya Rp 5.000 untuk penumpang umum, sementara bus beroperasi setiap hari mulai pukul 05.00 hingga 21.00 WIB.

Bus yang melayani rute Sidoarjo-Surabaya-Gresik ini juga datang dengan interval sekitar 10-15 menit.

Sementara itu, perjalanan dari Surabaya menuju Sidoarjo membutuhkan waktu sekitar 30-60 menit, tergantung kondisi lalu lintas di sepanjang perjalanan.

Bus dari Surabaya ke Sidoarjo lewat mana?

Perjalanan dari Surabaya menuju Sidoarjo dapat menggunakan Trans Jatim Koridor I atau Koridor Raden Wijaya.

Koridor ini menghubungkan kawasan Sidoarjo, Surabaya, hingga Gresik secara pulang-pergi.

Jika berangkat dari Surabaya, penumpang dapat menuju halte resmi Trans Jatim yang melayani perjalanan ke arah Sidoarjo.

Salah satu titik penting dalam rute ini adalah Terminal Purabaya atau Bungurasih, yang berada di kawasan perbatasan Surabaya-Sidoarjo.

Dari kawasan tersebut, bus melanjutkan perjalanan menuju sejumlah wilayah di Sidoarjo hingga Terminal Porong.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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