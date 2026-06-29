5 Bus Malam Rute Jakarta-Bojonegoro yang Banyak Dipilih Perantau saat Akhir Pekan, Tarif Mulai Rp 245 Ribu

JawaPos.com - Bus malam masih menjadi pilihan utama banyak perantau yang ingin pulang dari Jakarta ke Bojonegoro saat akhir pekan. Selain harga tiket yang relatif terjangkau, tersedia banyak titik keberangkatan di Jakarta sehingga memudahkan penumpang menyesuaikan lokasi naik.

Bagi yang sedang mencari bus Jakarta-Bojonegoro, tersedia sejumlah operator dengan fasilitas berbeda, mulai dari kelas eksekutif hingga suite class. Tarifnya pun bervariasi, mulai Rp 245 ribu hingga Rp 425 ribu, tergantung layanan yang dipilih.

Berikut lima bus malam rute Jakarta-Bojonegoro yang banyak dipilih penumpang.

1. PO Angkasa Trans Jaya

PO Angkasa Trans Jaya menjadi salah satu pilihan bagi penumpang yang menginginkan tarif ekonomis. Bus ini melayani keberangkatan dari Terminal Kalideres dan Terminal Pulogebang menuju Jambean, Bojonegoro.

Keberangkatan tersedia mulai pukul 18.00 WIB dari Terminal Kalideres. Tiket dibanderol sekitar Rp 245 ribu untuk kelas Eksekutif, menjadikannya salah satu opsi termurah di rute ini.

2. PO Haryanto

PO Haryanto dikenal memiliki jaringan titik keberangkatan yang cukup banyak di Jakarta. Penumpang dapat naik dari Kapuk, Terminal Kalideres, Terminal Grogol, Terminal Bus Pinang Ranti, Kampung Rambutan, serta beberapa titik lainnya.

Bus tujuan Jambean, Bojonegoro ini mulai berangkat pukul 13.00 WIB dengan harga tiket sekitar Rp 290 ribu untuk kelas Eksekutif.