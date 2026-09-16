Cerita Anak Korban KM Virgo Transport 8 di Surabaya: Chat WA Pamitan Terakhir Imam Soeparno

Novia saat menunjukan chat terakhir bersama sang ayah Imam Soeparno sebelum ditemukan meninggal dunia akibat kecelakaan KM Virgo Transport 8. (Ardini/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Suasana duka menyelimuti rumah keluarga Imam Soeparno (66), korban meninggal dunia dalam kecelakaan KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa, Minggu (13/9).
Jenazah Imam tiba di rumah duka di Jalan Sememi Jaya Gang 4, Surabaya, sekitar pukul 09.00 WIB, Rabu (16/9). Setelah tiba, jenazah langsung dimakamkan di TPU Babat Jerawat.
Imam merupakan salah satu korban yang berhasil diidentifikasi Tim DVI Polda Kalimantan Selatan pada Selasa (15/9), bersama lima korban lainnya.
Bagi keluarga, kepergian Imam menyisakan duka sekaligus kenangan tentang sosok ayah dan kakek yang dikenal pekerja keras.
Anak semata wayangnya, Novia, masih mengingat jelas percakapan terakhir dengan sang ayah sebelum berangkat ke Banjarmasin.
Saat itu, Imam sempat mengabarkan keberangkatannya melalui WhatsApp. Ia mengatakan akan menumpang KM Virgo Transport 8.
“Ngobrol lewat WA pas dalam kapal, bilang aku berangkat. Ini ikut kapal Virgo. Sebenarnya Rusita, tapi diganti sama Virgo. Terus tak bilang, ya hati-hati,” tutur Novia.
Tak disangka, perjalanan tersebut menjadi perjalanan terakhir Imam.
Dalam percakapan itu, Imam juga menyampaikan sesuatu yang kini terasa begitu berarti bagi keluarganya. Ia mengatakan hanya akan bekerja sekali lagi setelah perjalanan tersebut.
“Bilang ke aku, aku ikut satu kali ini aja, habis itu tidak kerja lagi,” kata Novia.
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Jawa Pos
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