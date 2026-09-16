Prabowo Pastikan Investigasi Tenggelamnya KM Virgo Transport 8 Terus Berjalan

JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto memastikan investigasi terkait tenggelamnya KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa terus berjalan.

Penyelidikan tersebut dilakukan untuk mengetahui penyebab insiden sekaligus menjadi bahan evaluasi agar kejadian serupa dapat diantisipasi pada masa mendatang.

"Kita terus akan melakukan investigasi, menyelidiki apa sebab dari kejadian tersebut supaya di masa depan kita lebih bisa mitigasi dan bisa mengambil langkah-langkah yang terbaik," kata Prabowo saat meresmikan Stasiun LRT Jakarta Manggarai, Jakarta Selatan, Rabu (16/9).

Memasuki hari keempat operasi pencarian pada Rabu (16/9), tim SAR telah menemukan 114 orang dari total 243 orang yang berada di kapal tersebut. Dari jumlah itu, 108 orang ditemukan dalam keadaan selamat, sementara enam orang lainnya dinyatakan meninggal dunia.

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Selain menyoroti kecelakaan kapal tersebut, Prabowo menegaskan pentingnya memperkuat kemampuan mitigasi Indonesia dalam menghadapi berbagai jenis bencana. Menurutnya, penguatan lembaga dan peralatan menjadi bagian penting agar penanganan bencana dapat dilakukan secara lebih cepat dan efektif.

“Saya bertekad meningkatkan kemampuan mitigasi kita. Badan-badan (yang bertugas) menghadapi bencana harus kita perkuat,” ucap Prabowo dalam Program Presiden Menjawab.

Prabowo mengungkapkan, pemerintah juga terus menambah armada helikopter yang dapat digunakan dalam penanganan bencana, termasuk untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Investasi di bidang peralatan penanggulangan bencana juga akan ditingkatkan.

Presiden menyebut Indonesia membutuhkan armada dalam jumlah besar, khususnya untuk melakukan water bombing ketika terjadi karhutla. Pemerintah bahkan telah memesan sejumlah pesawat berukuran besar yang dapat digunakan untuk keperluan tersebut.

“Kita perlu ratusan helikopter untuk water bombing. Kita perlu. Saya sudah pesan beberapa pesawat besar untuk water bombing,” ucap Prabowo.