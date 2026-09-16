Presiden Prabowo Soroti Tragedi KM Virgo Transport 8, Minta Investigasi Dituntaskan

Presiden Prabowo Subianto. (BPMI Setpres)
JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rasa duka cita mendalam atas musibah kecelakaan kapal KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa.
Saat menghadiri peresmian LRT Jakarta, Rabu (16/9), Prabowo menegaskan pentingnya langkah investigasi menyeluruh agar insiden serupa tidak kembali terulang di masa depan.
"Dalam kesempatan ini, tentunya kita selalu ingat saudara-saudara kita yang mengalami musibah ya, yang terakhir Kapal Virgo di Banjarmasin. Dan kita selalu berdoa agar keluarga yang ditinggal diberi ketabahan, keteguhan," ujar Prabowo.
Selain menyampaikan doa bagi para korban dan keluarga yang terdampak, Presiden Prabowo juga menyoroti perlunya perbaikan sistem keselamatan dan pencegahan bencana secara nasional.
"Kita terus akan melakukan investigasi menyelidiki apa sebab dan kejadian tersebut supaya di masa depan kita lebih bisa mitigasi dan bisa mengambil langkah-langkah yang terbaik. Juga masih banyak saudara-saudara kita di berbagai tempat yang mengalami kesulitan akibat bencana alam yang dihadapi," lanjutnya.
Diketahui, proses pencarian para korban KMP Virgo Transport 8 terus berjalan. Pada hari keempat operasi SAR, Rabu (16/9), Tim SAR Gabungan mengubah strategi pencarian dengan menitikberatkan fokus langsung ke area sekitar badan kapal.
Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Kelas A Banjarmasin selaku Search and Rescue Mission Coordinator (SMC), I Putu Sudayana, menjelaskan bahwa perubahan fokus ini dilakukan setelah penyisiran permukaan dalam skala luas tidak menemukan sebaran korban tambahan.
"Pencarian kali ini lebih difokuskan di sekitar lokasi kejadian. Karena kemarin kita sudah melaksanakan pencarian dengan radius yang begitu luas, namun sebaran dari korban-korban negatif tidak ditemukan. Kami akan lebih fokus kepada target yaitu badan kapal KMP Virgo Transport 8 ini," kata I Putu Sudayana, Rabu (16/9).
Operasi yang dimulai pukul 07.00 WITA tersebut membagi armada untuk menyisir enam sektor permukaan dengan total area mencapai ribuan nautical mile (NM).
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi
Profil Anthony Xie, Suami Audi Marissa yang Digugat Cerai: Beberapa Tahun Berkarier di Taiwan-China
Prediksi Skor Genoa vs Sudtirol di Coppa Italia: Grifone Berburu Gol di Stadio Ferraris
Profil Kanaya Whu: Vokalis MK9 Bentukan Dedi Mulyadi, Meninggal di Usia 35 Tahun
Prediksi Bursa Skor Shamal vs Al Ittihad di Liga Champions Asia, Peluang Tim Tamu Kuasai Tanah Arab
Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Espanyol di Liga Spanyol: Misi Berat Emil Audero di Kandang
Prediksi Skor Villarreal vs Real Betis di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang
Sebut MBG Tak Bermasalah, Sudaryono: Yang Bikin Ramai Guru, Ortu, Wartawan, Hingga LSM
Prediksi Skor Reading vs Brentford di Carabao Cup: The Bees Bakal Sengat Tuan Rumah
Prediksi Skor Torino vs Roma di Liga Italia: Giallorossi Siap Obrak-abrik Markas Il Toro
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022