Presiden Prabowo Soroti Tragedi KM Virgo Transport 8, Minta Investigasi Dituntaskan

JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rasa duka cita mendalam atas musibah kecelakaan kapal KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa.

Saat menghadiri peresmian LRT Jakarta, Rabu (16/9), Prabowo menegaskan pentingnya langkah investigasi menyeluruh agar insiden serupa tidak kembali terulang di masa depan.

"Dalam kesempatan ini, tentunya kita selalu ingat saudara-saudara kita yang mengalami musibah ya, yang terakhir Kapal Virgo di Banjarmasin. Dan kita selalu berdoa agar keluarga yang ditinggal diberi ketabahan, keteguhan," ujar Prabowo.

Selain menyampaikan doa bagi para korban dan keluarga yang terdampak, Presiden Prabowo juga menyoroti perlunya perbaikan sistem keselamatan dan pencegahan bencana secara nasional.

"Kita terus akan melakukan investigasi menyelidiki apa sebab dan kejadian tersebut supaya di masa depan kita lebih bisa mitigasi dan bisa mengambil langkah-langkah yang terbaik. Juga masih banyak saudara-saudara kita di berbagai tempat yang mengalami kesulitan akibat bencana alam yang dihadapi," lanjutnya.

Tim SAR Fokuskan Pencarian ke Badan Kapal Diketahui, proses pencarian para korban KMP Virgo Transport 8 terus berjalan. Pada hari keempat operasi SAR, Rabu (16/9), Tim SAR Gabungan mengubah strategi pencarian dengan menitikberatkan fokus langsung ke area sekitar badan kapal.

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Kelas A Banjarmasin selaku Search and Rescue Mission Coordinator (SMC), I Putu Sudayana, menjelaskan bahwa perubahan fokus ini dilakukan setelah penyisiran permukaan dalam skala luas tidak menemukan sebaran korban tambahan.

"Pencarian kali ini lebih difokuskan di sekitar lokasi kejadian. Karena kemarin kita sudah melaksanakan pencarian dengan radius yang begitu luas, namun sebaran dari korban-korban negatif tidak ditemukan. Kami akan lebih fokus kepada target yaitu badan kapal KMP Virgo Transport 8 ini," kata I Putu Sudayana, Rabu (16/9).