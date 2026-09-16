Prakiraan Cuaca Jatim 16 September 2026, Mojokerto Tembus 35 Derajat

Ilustrasi cuaca cerah. (Magnific)
JawaPos.com - Cuaca di sebagian besar wilayah Jawa Timur hari ini, Rabu (16/9) diprakirakan bakal didominasi cerah tanpa tutupan awan sejak pagi hingga sore hari.
Kota Mojokerto menjadi wilayah yang mengalami panas terik paling ekstrem di Jatim hari ini, dengan suhu maksimal menyentuh 35 derajat celsius.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Kelas I Juanda menyebut cuaca hari ini di mayoritas wilayah Jawa Timur sangat bersahabat bagi aktivitas luar ruangan.
Selain Mojokerto, suhu udara yang cukup menyengat hingga 34 derajat celsius juga akan menyelimuti sejumlah kabupaten/ kota lainnya.
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Meliputi Bojonegoro, Jombang, Kediri, Nganjuk, Kota Madiun, Lamongan, dan Ngawi.
Eembusan angin di Jawa Timur hari ini bergerak variatif dengan dominasi dari Timur Laut, Timur, Tenggara, dan Selatan.
Kecepatan angin tertinggi tercatat berada di Kabupaten Tulungagung yang embusannya mencapai 37,1 kilometer per jam.
Kecepatan angin mencapai 37 kilometer per jam juga terpantau di Blitar, Kota Blitar, Pacitan, dan Trenggalek.
Sementara, tingkat kelembapan udara se-Jawa Timur bergerak di rentang 32 persen hingga 97 persen.
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Jawa Pos
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