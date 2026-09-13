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Ardini Pramitha
Minggu, 13 September 2026 | 18.08 WIB

Setelah Melaporkan Hadapi Cuaca Buruk, Kapal Virgo Transport 8 Hilang Kontak

KM Virgo Transport 8, kapal rute Surabaya–Banjarmasin yang membawa 240 penumpang, dilaporkan hilang kontak di Laut Jawa. (Vessel Finder) - Image

KM Virgo Transport 8, kapal rute Surabaya–Banjarmasin yang membawa 240 penumpang, dilaporkan hilang kontak di Laut Jawa. (Vessel Finder)

JawaPos.com - Kapal Virgo Transport 8 yang berangkat dari Surabaya dilaporkan hilang kontak di perairan Banjarmasin pada Minggu (13/9). Kapal tersebut membawa 240 penumpang.

Berdasarkan data dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banjarmasin kejadian itu pertama kali dilaporkan oleh General Manager PT Virgo Yoel Rihi pada Minggu (13/9) pukul 04.10 WITA.

Kapal Virgo Transport 8 hilang kontak sekitar pukul 02.00 WITA. Kapal itu bertolak dari Surabaya pada Sabtu (12/9) sekitar pukul 10.13 WIB.

Dalam kontak terakhir, nahkoda melaporkan kondisinya laut tidak bersahabat. Hal itu disebabkan dalam perjalanannya kapal menghadapi kondisi cuaca buruk dalam perjalanan menuju Banjarmasin.

Menindaklanjuti laporan tersebut, pada pukul 04.30 WITA Kantor SAR Banjarmasin memberangkatkan satu tim rescue berjumlah enam personel menggunakan Rescue Car D-Max menuju Dermaga SAR Basirih.

Editor: Diar Candra
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