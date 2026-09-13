Setelah Melaporkan Hadapi Cuaca Buruk, Kapal Virgo Transport 8 Hilang Kontak

JawaPos.com - Kapal Virgo Transport 8 yang berangkat dari Surabaya dilaporkan hilang kontak di perairan Banjarmasin pada Minggu (13/9). Kapal tersebut membawa 240 penumpang.

Berdasarkan data dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banjarmasin kejadian itu pertama kali dilaporkan oleh General Manager PT Virgo Yoel Rihi pada Minggu (13/9) pukul 04.10 WITA.

Kapal Virgo Transport 8 hilang kontak sekitar pukul 02.00 WITA. Kapal itu bertolak dari Surabaya pada Sabtu (12/9) sekitar pukul 10.13 WIB.

Dalam kontak terakhir, nahkoda melaporkan kondisinya laut tidak bersahabat. Hal itu disebabkan dalam perjalanannya kapal menghadapi kondisi cuaca buruk dalam perjalanan menuju Banjarmasin.