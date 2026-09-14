KSOP Pastikan Cuaca Laut Jawa Aman Saat Kapal Virgo Transport 8 Berangkat

JawaPos.com - Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Utama Tanjung Perak, Surabaya memastikan bahwa saat Kapal Virgo Transport 8 berangkat, cuaca dalam kondisi aman.

Pada saat itu, Sabtu (12/9), cuaca di Laut Jawa terbilang aman dengan ketinggian gelombang antara 1,5 sampai 2 meter.

Kepala KSOP Utama Tanjung Perak Surabaya Agustinus Maun menjelaskan, Informasi tersebut ia peroleh dari BMKG Stasiun Maritim (Stamar) II Tanjung Perak.

"Artinya untuk kapal dengan gross tonnage 8.540 untuk kapal jenis ini (Virgo Transport 8) itu masih bisa untuk melewati situasi cuaca seperti itu," kata Agustinus Maun di Surabaya, Senin (14/10).

Agustinus menegaskan, apabila ketinggian gelombang cukup ekstrem, BMKG sudah pasti mengeluarkan peringatan agar pelayaran tidak dilakukan.

Namun pada hari di saat Kapal Virgo Transport 8 melaut, tidak ada peringatan dimaksud karena cuaca terbilang aman untuk pelayaran.

"Nanti ada informasi dari BMKG bahwa peringatan itu tidak diizinkan untuk pelayaran, baru kita hentikan. Hari itu, kalau ada peringatan ini pasti kita tidak tidak akan mengizinkan kapal itu untuk berlayar, seperti itu," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Kapal Virgo Transport 8 yang berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin dengan mengangkut 243 penumpang dilaporkan hilang kontak sebelum ditemukan terbalik di Laut Jawa.

Kapal Virgo Transport 8 diketahui berangkat dari Surabaya pada Sabtu (12/9) sekitar pukul 10.13 WIB dan dijadwalkan sandar di Pelabuhan Basirih, Banjarmasin, pada Minggu (13/9) pukul 14.00 WIB.