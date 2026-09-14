KSOP Pastikan Cuaca Laut Jawa Aman Saat Kapal Virgo Transport 8 Berangkat

Foto udara Helikopter Basarnas perlihatkan kondisi kapal Virgo Transport 8 yang terbalik di Laut Jawa. (Basarnas)
JawaPos.com - Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Utama Tanjung Perak, Surabaya memastikan bahwa saat Kapal Virgo Transport 8 berangkat, cuaca dalam kondisi aman.
Pada saat itu, Sabtu (12/9), cuaca di Laut Jawa terbilang aman dengan ketinggian gelombang antara 1,5 sampai 2 meter.
Kepala KSOP Utama Tanjung Perak Surabaya Agustinus Maun menjelaskan, Informasi tersebut ia peroleh dari BMKG Stasiun Maritim (Stamar) II Tanjung Perak.
"Artinya untuk kapal dengan gross tonnage 8.540 untuk kapal jenis ini (Virgo Transport 8) itu masih bisa untuk melewati situasi cuaca seperti itu," kata Agustinus Maun di Surabaya, Senin (14/10).
Agustinus menegaskan, apabila ketinggian gelombang cukup ekstrem, BMKG sudah pasti mengeluarkan peringatan agar pelayaran tidak dilakukan.
Namun pada hari di saat Kapal Virgo Transport 8 melaut, tidak ada peringatan dimaksud karena cuaca terbilang aman untuk pelayaran.
"Nanti ada informasi dari BMKG bahwa peringatan itu tidak diizinkan untuk pelayaran, baru kita hentikan. Hari itu, kalau ada peringatan ini pasti kita tidak tidak akan mengizinkan kapal itu untuk berlayar, seperti itu," ujarnya.
Diberitakan sebelumnya, Kapal Virgo Transport 8 yang berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin dengan mengangkut 243 penumpang dilaporkan hilang kontak sebelum ditemukan terbalik di Laut Jawa.
Kapal Virgo Transport 8 diketahui berangkat dari Surabaya pada Sabtu (12/9) sekitar pukul 10.13 WIB dan dijadwalkan sandar di Pelabuhan Basirih, Banjarmasin, pada Minggu (13/9) pukul 14.00 WIB.
Saat ini, sebanyak 129 penumpang kapal dinyatakan masih hilang dan tengah dalam pencarian Tim SAR gabungan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Getafe vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang
Prediksi Skor Napoli vs Bologna di Liga Italia: Partenopei Menang Tipis di Stadio Maradona
Profil Kanaya Whu: Vokalis MK9 Bentukan Dedi Mulyadi, Meninggal di Usia 35 Tahun
Prediksi Skor Racing de Santander vs Alaves di Liga Spanyol: Harapan Baba Zorros di El Sardinero
Prediksi Skor Lille vs Troyes di Liga Prancis: Kans Calvin Verdonk Cs Pesta Gol di Kandang
Kanaya Whu Vokalis MK9 Meninggal Dunia, Dedi Mulyadi Turut Berduka
Prediksi Skor Augsburg vs Bayer Leverkusen di Liga Jerman: Die Werkself Buru Poin di Laga Tandang
Prediksi Skor RB Leipzig vs Hamburger SV di Liga Jerman: Die Roten Bullen Menang di Red Bull Arena
Prediksi Skor Celta Vigo vs Malaga di Liga Spanyol: Los Celestes Taklukkan Tim Tamu di Kandang
Prediksi Skor Persija vs Persib di Super League 2026/2027: Macan Kemayoran Menang Dramatis!
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022