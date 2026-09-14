Analisis Insiden Virgo Transport 8: Cuaca Buruk dan Masalah Manifest Penumpang

Kapal Virgo Transport 8 dinyatakan hilang kontak dan diyakini tenggelam di Laut Jawa, Minggu (13/9/2026). (Instagram @pt.virgokaryashipping)
JawaPos.com – Kecelakaan yang melibatkan Kapal Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa mendapat perhatian dari akademisi Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya.
Pengamat Transportasi Fakultas Arsitektur, Desain, dan Perencanaan ITS, Putu Rudy Setiawan, Ir., M.Sc., menilai terdapat sejumlah aspek yang perlu menjadi perhatian dalam insiden kapal yang membawa ratusan penumpang tersebut.
Kapal Virgo Transport 8 dilaporkan hilang kontak di perairan Laut Jawa pada Minggu (13/9). Kapal sebelumnya berangkat dari Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, menuju Pelabuhan Banjarmasin pada Sabtu (12/9).
Data Basarnas kapal tersebut mengangkut 234 penumpang. Hingga Senin (14/9), proses pencarian dan penyelamatan masih dilakukan oleh pihak terkait.
Sementara itu, keluarga penumpang terus berdatangan ke sejumlah posko informasi di Terminal Gapura Surya Nusantara untuk mendapatkan kabar mengenai kondisi anggota keluarga mereka.
Putu mengatakan, dari sisi usia, Kapal Virgo Transport 8 sebenarnya masih tergolong layak untuk beroperasi. Ia juga menyebut kapal tersebut disebut rutin menjalani proses docking.
“Dari beberapa informasi yang saya baca di media, kapal juga rutin melakukan dock,” kata Putu saat dikonfirmasi, Senin (14/9).
Menurutnya, salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam insiden tersebut adalah kondisi cuaca. Cuaca buruk dapat menyebabkan gelombang tinggi dan berpotensi mengganggu stabilitas kapal hingga mengalami kemiringan.
Namun, selain faktor alam, Putu menyoroti aspek komunikasi keselamatan antara kru kapal dan penumpang.
Dia menduga terdapat persoalan dalam penyampaian peringatan kepada penumpang sebelum situasi menjadi semakin berbahaya.
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