Dua Anak Meninggal Dunia dalam Kebakaran Kamar Rumah di Simomulyo Surabaya

DPKP Surabaya tangani kebakaran rumah di Jalan Simomulyo Surabaya. (112).
JawaPos.com - Kebakaran terjadi di sebuah rumah di Jalan Simorejo XVI Nomor 4, Kelurahan Simomulyo, Kecamatan Sukomanunggal, Surabaya, Minggu (13/9) sore. Peristiwa tersebut mengakibatkan dua anak meninggal dunia.
Kepala Bidang Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Surabaya, M. Rokhim, mengatakan laporan kebakaran diterima petugas pada pukul 15.38 WIB.
Petugas kemudian berangkat satu menit setelah laporan diterima dan tiba di lokasi kejadian (TKK) pada pukul 15.44 WIB.
“Setibanya di lokasi, kondisi api sudah padam. Petugas langsung melakukan pembasahan karena bagian tembok kamar masih terasa panas,” kata Rokhim.
Dalam penanganan kejadian tersebut, DPKP Surabaya mengerahkan empat unit tempur dan lima unit rescue.
Dari hasil penanganan awal, kebakaran diduga dipicu korsleting listrik pada exhaust dan kipas di dalam kamar. Api kemudian merambat ke kasur hingga menyebabkan kamar terbakar.
“Diduga sumber api berasal dari exhaust dan kipas kamar yang terbakar, kemudian merambat ke kasur,” ujar Rokhim.
Dua korban ditemukan warga berada di dalam kamar dalam kondisi meninggal dunia. Keduanya diketahui bernama Kaffa Bihi Abdillah (7) dan Khotibul Umam (5).
Menurut keterangan warga, pintu kamar dalam kondisi terkunci dengan menggunakan rantai yang dikaitkan pada sisi pintu dan tembok. Saat petugas tiba, api sudah dalam kondisi padam.
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Jawa Pos
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