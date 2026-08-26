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Ardini Pramitha
Rabu, 26 Agustus 2026 | 18.02 WIB

Diduga Korsleting Listrik, Rumah Warga di Jalan Waringin Ludes Terbakar

Kebakaran rumah di Jalan Waringin Surabaya. Seluruh bangunan ludes dilahap api. (112) - Image

Kebakaran rumah di Jalan Waringin Surabaya. Seluruh bangunan ludes dilahap api. (112)

JawaPos.com - Sebuah rumah di Jalan Waringin nomor 4 Surabaya mengalami kebakaran hebat, Rabu (26/8) sekitar pukul 00.34 WIB. Penyebab kebakaran diduga karena korsleting listrik. 

Kabid Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Surabaya M Rokhim mengatakan usai menerima laporan, Unit Tempur Pos Joyoboyo TIJ tiba di lokasi langsung pemadaman.

"Total ada 14 unit yang dikerahkan untuk memadamkan api," kata Rokhim.

Dia menjelaskan rumah yang terbagi menjadi empat petak dengan luas 20×20 meter ludes dilahap si jago merah. 

"Selaian itu kendaraan roda empat serta roda dua milik salah satu penghuni jug ikut terbakar," jelasnya. 

Beruntungnya, tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Api pokok padam pukul 01.02 WIB. Pembasahan selesai dan dinyatakan kondusif  02.17 WIB.

Editor: Sabik Aji Taufan
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