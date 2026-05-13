Kebakaran Landa Rumah di Sunter Agung, 4 Orang Meninggal Dunia

JawaPos.com - Kebakaran hebat melanda rumah tinggal di wilayah Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara (Jakut) pada Rabu pagi (13/5). Sebuah rumah di RT 04, RW 016, dilalap habis oleh Si Jago Merah pada pukul 04.00 WIB. Akibatnya, sebanyak 4 korban meninggal dunia.

Berdasar laporan dari Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Utara (Jakut), keempat korban meninggal dunia terdiri atas warga berinisial B yang berusia 78 tahun, KB usia 77 tahun, PM usia 55 tahun, dan NP usia 50 tahun.

”Data korban jiwa, meninggal dunia 4 orang,” ungkap Kepala Seksi Operasional Sudin Gulkarmat Jakut Gatot Sulaeman.

Tidak hanya korban meninggal dunia, petugas mencatat ada 2 korban lain yang mengalami trauma. Kedua korban masing-masing berinisial L yang berusia 22 tahun dan E usia 27 tahun. Gatot menyebut, sumber api pertama kali dilaporkan berasal dari salah satu rumah korban.

”Objek yang terbakar rumah tinggal,” ujarnya.

Gatot pun menyebut, upaya pemadaman sempat dilakukan oleh warga dan petugas keamanan setempat. Namun, Alat Pemadam Api Ringan atau APAR yang digunakan tidak berhasil memadamkan api. Kondisi malah menjadi semakin gawat karena api terus membesar.

”Akhirnya sekuriti mendatangi Pos Pemadam Sunter Podomoro untuk meminta bantuan penanganan,” kata dia.

Untuk memadamkan api yang sudah membesar, petugas damkar mengerahkan 9 unit kendaraan pemadam dan 45 personel. Gatot mengungkapkan bahwa api berhasil dipadamkan setelah petugas bekerja keras selama lebih kurang satu jam sejak tiba di lokasi kebakaran.