Goreng Telur lalu Ditinggal Mandi, Rumah di Tambak Wedi Surabaya Dilalap Api

Rumah lantai 2 di Tambakwedi Surabaya mengalami kebakaran, gara-gara anak pemilik rumah lupa mematikan kompor. (112)
JawaPos.com - Sebuah rumah dua lantai di Tambak Wedi Baru Surabaya nyaris ludes dilalap api, Selasa (8/9) pukul 16.33 WIB.
Kebakaran diduga disebabkan karena anak pemilik rumah lupa mematikan kompor saat menggoreng telur dan ditinggal mandi.
Kabid Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Surabaya M Rokhim menjelaskan, ada sembilan anggota tim rescue yang dikerahkan untuk memadamkan kebakaran.
"Unit Tempur Pos Bulak tiba di lokasi sekitar pukul 16.38 WIB langsung melakukan pemadaman," kata Rokhim.
Dia menjelaskan kejadian itu bermula saat anak pemilik rumah memasak telur di dapur, kemudian ditinggal mandi sembari menunggu matang tanpa mematikan kompor.
"Diduga lupa mematikan kompor akhirnya terjadi kebakaran," katanya.
Rumah terbakar di lantai 2 dengan luas 6m x 8m, sementara lantai 1 tidak terimbas kebakaran.
"Api pokok padam pukul 16.51 WIB. Pembasahan selesai dan di nyatakan kondusif pukul 17.36 WIB," tandas Rokhim.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Espanyol vs Sevilla di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Curi Poin di RCDE Stadium
Prediksi Skor Marseille vs Paris FC di Liga Prancis: Kans Les Phocéens Pesta Gol di Stade Velodrome
Prediksi Skor Alaves vs Osasuna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang di Mendizorrotza
Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar
Prediksi Skor Parma vs Monza di Liga Italia: Duel Sengit Rawan Berakhir Imbang!
Prediksi Skor Malaga vs Levante: Laga Sengit yang Berpotensi Imbang
Prediksi Skor Cagliari vs Lecce di Liga Italia: Duel Ketat di Sardinia Bisa Berakhir Imbang
Prediksi Skor Java United FC vs Garudayaksa: Laskar Kepodang Emas Bisa Menang Tipis
Prediksi Skor Heerenveen vs AZ Alkmaar di Liga Belanda: Kans De Kaasboeren Pesta Gol!
Dr. Iwan Aflanie, Pakar Forensik Indonesia untuk ULM yang Lebih Maju