Goreng Telur lalu Ditinggal Mandi, Rumah di Tambak Wedi Surabaya Dilalap Api

JawaPos.com - Sebuah rumah dua lantai di Tambak Wedi Baru Surabaya nyaris ludes dilalap api, Selasa (8/9) pukul 16.33 WIB.

Kebakaran diduga disebabkan karena anak pemilik rumah lupa mematikan kompor saat menggoreng telur dan ditinggal mandi.

Kabid Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Surabaya M Rokhim menjelaskan, ada sembilan anggota tim rescue yang dikerahkan untuk memadamkan kebakaran.

"Unit Tempur Pos Bulak tiba di lokasi sekitar pukul 16.38 WIB langsung melakukan pemadaman," kata Rokhim.

Dia menjelaskan kejadian itu bermula saat anak pemilik rumah memasak telur di dapur, kemudian ditinggal mandi sembari menunggu matang tanpa mematikan kompor.

"Diduga lupa mematikan kompor akhirnya terjadi kebakaran," katanya.

Rumah terbakar di lantai 2 dengan luas 6m x 8m, sementara lantai 1 tidak terimbas kebakaran.