Pasar Buah Tanjung Sari 77 Dukung Semangat Kebersamaan di Kampung Pancasila

JawaPos.com - Semangat Kampung Pancasila di Kota Surabaya tidak hanya diwujudkan melalui kegiatan seremonial. Melainkan juga lewat kepedulian dan gotong royong yang tumbuh di tengah masyarakat.

Semangat tersebut salah satunya terlihat melalui kegiatan sosial yang dilakukan Pasar Buah Tanjung Sari 77. Mereka memberikan santunan kepada ratusan anak yatim piatu dan kaum dhuafa di lingkungan sekitar.

Pemilik Pasar Buah Tanjung Sari 77 Ali mengatakan kegiatan berbagi tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang selama ini berada di sekitar lingkungan usahanya. Kegiatan sosial itu dilakukan secara konsisten sebagai upaya ikut mengambil bagian dalam kehidupan warga.

Menurut Ali keberadaan sebuah usaha tidak seharusnya hanya berorientasi pada aktivitas ekonomi. Pelaku usaha juga memiliki ruang untuk ikut membangun kepedulian dan kebersamaan bersama masyarakat.

“Alhamdulillah, kami masih diberi kesempatan untuk berbagi. Ini bukan soal besar atau kecilnya bantuan, tetapi bagaimana kita bisa hadir dan memberikan manfaat untuk warga, khususnya anak-anak yatim piatu dan kaum dhuafa,” ujar Ali.

Ratusan penerima manfaat hadir dalam kegiatan tersebut. Santunan diberikan kepada anak-anak yatim piatu serta warga kurang mampu yang membutuhkan perhatian dan dukungan. Bagi Ali kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga hubungan yang baik antara dunia usaha dengan masyarakat. Ia berharap keberadaan Pasar Buah Tanjung Sari 77 dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi lingkungan sekitar.

“Kami ingin Pasar Buah Tanjung Sari 77 bukan hanya menjadi tempat orang mencari kebutuhan sehari-hari, tetapi juga bisa ikut memberikan manfaat bagi masyarakat,” imbuhnya.

Kegiatan tersebut sekaligus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi semangat Kampung Pancasila. Terutama gotong royong, kepedulian terhadap sesama, serta kebersamaan dalam menyelesaikan persoalan sosial di lingkungan masyarakat.