Tak Perlu Jajan, Begini Cara Membuat Lontong Balap Khas Surabaya di Rumah

Resep Lontong Balap yang Enak dan Mudah Dibuat. (YouTube Ika Mardatillah)
JawaPos.com – Surabaya dikenal bukan hanya sebagai kota dengan beragam destinasi menarik, tetapi juga memiliki kekayaan kuliner tradisional yang menggugah selera.
Salah satu makanan khas yang sudah lama menjadi bagian dari kuliner Kota Pahlawan adalah lontong balap. Hidangan ini memiliki perpaduan rasa yang khas dari lontong, tauge, tahu, lentho, kuah berbumbu, serta petis yang menjadi salah satu ciri pentingnya.
Tak harus pergi ke Surabaya untuk menikmati hidangan tersebut. Lontong balap juga dapat dibuat sendiri di rumah dengan bahan-bahan yang relatif mudah ditemukan.
Dilansir dari kanal YouTube Ika Mardatillah, berikut resep dan cara membuat lontong balap khas Surabaya yang bisa menjadi pilihan menu makan bersama keluarga.
Pertama, buat terlebih dahulu kuahnya. Haluskan bawang putih, bawang merah, merica, dan ebi menggunakan blender atau ulekan.
Panaskan sedikit minyak, kemudian tumis bumbu yang sudah dihaluskan sampai matang dan mengeluarkan aroma harum. Setelah itu, masukkan irisan daun bawang dan masak sebentar hingga layu.
Tuangkan sekitar satu liter air ke dalam tumisan bumbu. Aduk hingga tercampur rata, kemudian biarkan sampai kuah mendidih.
Setelah mendidih, masukkan udang dan masak sampai matang. Tambahkan kecap manis sekitar 3–5 sendok makan atau sesuai selera.
Berikutnya, beri garam, penyedap rasa, dan kaldu sapi bubuk secukupnya. Aduk kembali sampai semua bumbu tercampur, lalu matikan api.
Saat kuah masih panas, masukkan tauge dan irisan daun seledri. Aduk sebentar agar tauge tetap terasa segar dan renyah, kemudian sisihkan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Sevilla vs Valencia di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Amankan 3 Poin!
Prediksi Skor Union Berlin vs Schalke 04 di Liga Jerman: Kans Die Knappen Bikin Tuan Rumah Terpukul
Prediksi Skor Garudayaksa vs Persik di Super League: Tuan Rumah Tak Ingin Malu di Kandang!
Prediksi Skor Racing de Santander vs Alaves di Liga Spanyol: Harapan Baba Zorros di El Sardinero
Prediksi Susunan Pemain Garudayaksa FC vs Persik Kediri: Septian David Incar Kemenangan!
Prediksi Skor Crystal Palace vs Ipswich Town di Liga Inggris: The Eagles Berpeluang Pesta Gol
Prediksi Skor Bournemouth vs Brentford di Liga Inggris: Laga Sengit Berpotensi Imbang di Vitality
Prediksi Skor Aston Villa vs Nottingham Forest di Liga Inggris: Kans The Villa Menang Tipis
Prediksi Skor Augsburg vs Bayer Leverkusen di Liga Jerman: Die Werkself Buru Poin di Laga Tandang
Prediksi Skor Persija vs Persib di Super League 2026/2027: Macan Kemayoran Menang Dramatis!
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022