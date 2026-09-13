Tak Perlu Jajan, Begini Cara Membuat Lontong Balap Khas Surabaya di Rumah

JawaPos.com – Surabaya dikenal bukan hanya sebagai kota dengan beragam destinasi menarik, tetapi juga memiliki kekayaan kuliner tradisional yang menggugah selera.

Salah satu makanan khas yang sudah lama menjadi bagian dari kuliner Kota Pahlawan adalah lontong balap. Hidangan ini memiliki perpaduan rasa yang khas dari lontong, tauge, tahu, lentho, kuah berbumbu, serta petis yang menjadi salah satu ciri pentingnya.

Tak harus pergi ke Surabaya untuk menikmati hidangan tersebut. Lontong balap juga dapat dibuat sendiri di rumah dengan bahan-bahan yang relatif mudah ditemukan.

Dilansir dari kanal YouTube Ika Mardatillah, berikut resep dan cara membuat lontong balap khas Surabaya yang bisa menjadi pilihan menu makan bersama keluarga.

Bahan-bahan Lontong Balap Lontong secukupnya

250 gram tauge

250 gram udang

7 siung bawang putih

3 siung bawang merah

1 sendok teh merica

1 sendok makan ebi

Daun bawang secukupnya

Daun seledri secukupnya

Garam secukupnya

Penyedap rasa secukupnya

Kecap manis secukupnya

Air sekitar 1 liter Bahan untuk Bumbu Petis Bawang putih

Cabai rawit

Garam

Gula

Petis udang atau petis hitam

Air secukupnya

Larutan maizena secukupnya Bahan Pelengkap Tahu goreng

Lentho atau perkedel

Bawang putih goreng Cara Membuat Lontong Balap Pertama, buat terlebih dahulu kuahnya. Haluskan bawang putih, bawang merah, merica, dan ebi menggunakan blender atau ulekan.

Panaskan sedikit minyak, kemudian tumis bumbu yang sudah dihaluskan sampai matang dan mengeluarkan aroma harum. Setelah itu, masukkan irisan daun bawang dan masak sebentar hingga layu.

Tuangkan sekitar satu liter air ke dalam tumisan bumbu. Aduk hingga tercampur rata, kemudian biarkan sampai kuah mendidih.

Setelah mendidih, masukkan udang dan masak sampai matang. Tambahkan kecap manis sekitar 3–5 sendok makan atau sesuai selera.

Berikutnya, beri garam, penyedap rasa, dan kaldu sapi bubuk secukupnya. Aduk kembali sampai semua bumbu tercampur, lalu matikan api.