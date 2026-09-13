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Diajeng Gentalia Rifani
Senin, 14 September 2026 | 05.09 WIB

Tak Perlu Jajan, Begini Cara Membuat Lontong Balap Khas Surabaya di Rumah

Resep Lontong Balap yang Enak dan Mudah Dibuat. (YouTube Ika Mardatillah) - Image

Resep Lontong Balap yang Enak dan Mudah Dibuat. (YouTube Ika Mardatillah)

JawaPos.com – Surabaya dikenal bukan hanya sebagai kota dengan beragam destinasi menarik, tetapi juga memiliki kekayaan kuliner tradisional yang menggugah selera.

Salah satu makanan khas yang sudah lama menjadi bagian dari kuliner Kota Pahlawan adalah lontong balap. Hidangan ini memiliki perpaduan rasa yang khas dari lontong, tauge, tahu, lentho, kuah berbumbu, serta petis yang menjadi salah satu ciri pentingnya.

Tak harus pergi ke Surabaya untuk menikmati hidangan tersebut. Lontong balap juga dapat dibuat sendiri di rumah dengan bahan-bahan yang relatif mudah ditemukan.

Dilansir dari kanal YouTube Ika Mardatillah, berikut resep dan cara membuat lontong balap khas Surabaya yang bisa menjadi pilihan menu makan bersama keluarga.

Bahan-bahan Lontong Balap

  • Lontong secukupnya
  • 250 gram tauge
  • 250 gram udang
  • 7 siung bawang putih
  • 3 siung bawang merah
  • 1 sendok teh merica
  • 1 sendok makan ebi
  • Daun bawang secukupnya
  • Daun seledri secukupnya
  • Garam secukupnya
  • Penyedap rasa secukupnya
  • Kecap manis secukupnya
  • Air sekitar 1 liter

Bahan untuk Bumbu Petis

  • Bawang putih
  • Cabai rawit
  • Garam
  • Gula
  • Petis udang atau petis hitam
  • Air secukupnya
  • Larutan maizena secukupnya

Bahan Pelengkap

  • Tahu goreng
  • Lentho atau perkedel
  • Bawang putih goreng

Cara Membuat Lontong Balap

Pertama, buat terlebih dahulu kuahnya. Haluskan bawang putih, bawang merah, merica, dan ebi menggunakan blender atau ulekan.

Panaskan sedikit minyak, kemudian tumis bumbu yang sudah dihaluskan sampai matang dan mengeluarkan aroma harum. Setelah itu, masukkan irisan daun bawang dan masak sebentar hingga layu.

Tuangkan sekitar satu liter air ke dalam tumisan bumbu. Aduk hingga tercampur rata, kemudian biarkan sampai kuah mendidih.

Setelah mendidih, masukkan udang dan masak sampai matang. Tambahkan kecap manis sekitar 3–5 sendok makan atau sesuai selera.

Berikutnya, beri garam, penyedap rasa, dan kaldu sapi bubuk secukupnya. Aduk kembali sampai semua bumbu tercampur, lalu matikan api.

Saat kuah masih panas, masukkan tauge dan irisan daun seledri. Aduk sebentar agar tauge tetap terasa segar dan renyah, kemudian sisihkan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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