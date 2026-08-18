Lomba Kampung Pancasila Surabaya Dimulai September, 1.360 RW Berebut Predikat Terbaik

Pemkot Surabaya akan gelar lomba Kampung Pancasila. (Diskominfo Surabaya).
JawaPos.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menyiapkan kompetisi Kampung Pancasila yang akan berlangsung mulai September hingga Desember 2026. Seluruh RW di 153 kelurahan akan dilibatkan dalam ajang tersebut.
Kompetisi ini tidak sekadar menilai kondisi fisik kampung. Pemkot Surabaya akan melihat bagaimana warga membangun lingkungan, menjaga keamanan, mengembangkan ekonomi, serta memperkuat kehidupan sosial dan budaya di wilayah masing-masing.
Ketua Satgas Kampung Pancasila Surabaya sekaligus Kepala BPBD Surabaya Irvan Widyanto, mengatakan setiap RW diwajibkan mendaftarkan wilayahnya bersama seluruh RT yang berada di dalamnya.
“Diharapkan peserta nantinya diikuti oleh seluruh RW di 153 kelurahan dan seluruh RW wajib daftar dengan seluruh RT yang ada di dalam RW itu,” kata Irvan, Selasa (18/8).
Irvan menjelaskan, penilaian kompetisi dibagi menjadi empat pilar, yakni lingkungan, kemasyarakatan, ekonomi, serta sosial budaya.
Dari empat pilar tersebut, aspek lingkungan dan ekonomi akan memperoleh bobot penilaian lebih besar. Pemkot ingin mendorong warga tidak hanya menjaga kebersihan kampung, tetapi juga membangun kemandirian ekonomi.
Pada sektor lingkungan, salah satu indikator utama adalah pengelolaan sampah. Warga akan dinilai dari penerapan pemilahan sampah sejak dari rumah hingga pengelolaan di tingkat RT dan RW.
“Dari rumah tangga itu sudah diharapkan setiap rumah tangga yang ada di masing-masing warga di level RT maupun RW sudah melakukan pemilahan,” ujarnya.
Sementara pilar ekonomi akan melihat kepedulian warga terhadap masyarakat sekitar serta perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
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