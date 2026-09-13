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Ryandi Zahdomo
Minggu, 13 September 2026 | 17.21 WIB

Kapal Virgo Surabaya-Banjarmasin Hilang Kontak di Perairan Laut Jawa, Berpenumpang 243 Orang

Ilustrasi kapal. ( AP Photo/Kamran Jebreili). - Image

Ilustrasi kapal. ( AP Photo/Kamran Jebreili).

JawaPos.com - Kapal Virgo Transport 8 yang mengangkut 243 orang dilaporkan hilang kontak di perairan Laut Jawa saat berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin pada Minggu (13/9).

Kapal tersebut diduga mengalami kendala akibat cuaca buruk sebelum akhirnya kontak terputus sekitar pukul 02.00 WITA.

Tim dari Kantor Pencarian dan Pertolongan (SAR) Kelas A Banjarmasin saat ini sudah memberangkatkan armada rescue untuk menyisir lokasi terakhir keberadaan kapal.

Kronologi Kejadian dan Posisi Terakhir

Informasi insiden ini pertama kali diterima oleh Kantor SAR Banjarmasin pada pukul 04.10 WITA dari General Manager PT Virgo, Yoel Rihi. Kapal diketahui telah berlayar meninggalkan pelabuhan di Surabaya sejak Sabtu (12/9) pukul 10.13 GMT.

Sinyal dan posisi terakhir kapal terdeteksi berada di titik perairan Laut Jawa, atau berjarak sekitar 80 mil laut dari Dermaga SAR Basirih, Banjarmasin.

Operasi Penyelamatan Dikerahkan

Merespons laporan darurat tersebut, enam personel tim rescue bergerak menuju Dermaga SAR Basirih pada pukul 04.30 WITA. Tim melanjutkan penyisiran ke koordinat sasaran menggunakan KN SAR Laksmana 241 dengan estimasi perjalanan sekitar lima jam.

Operasi SAR ini didukung penuh oleh alutsista dan peralatan modern, termasuk perangkat komunikasi Starlink, Rescue Car D-Max, dua set alat selam, serta perlengkapan water rescue.

Untuk memaksimalkan pencarian, Basarnas berkoordinasi erat dengan KSOP Banjarmasin, Lanal Banjarmasin, Ditpolairud Polda Kalsel, Distrik Navigasi, PT Pelindo, hingga agen kapal setempat.

Editor: Nurul Adriyana Salbiah
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