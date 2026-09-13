Kronologi KM Virgo Transport 8 Hilang Kontak, Posisi Terakhir 80 Mil Laut dari Basirih

JawaPos.com — KM Virgo Transport 8 terdeteksi sekitar 80 mil laut dari Dermaga SAR Basirih, Banjarmasin, sebelum hilang kontak di perairan Laut Jawa saat berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin pada Minggu (13/9/2026).

KM Virgo Transport 8 yang membawa 243 orang diduga hilang kontak setelah menghadapi kondisi cuaca buruk dalam perjalanan.

Kapan KM Virgo Transport 8 Hilang Kontak?

Kapal Virgo Transport 8 diketahui berangkat dari Surabaya pada Sabtu (12/9) pukul 10.13 GMT sebelum kemudian dilaporkan hilang kontak sekitar pukul 02.00 WITA pada Minggu (13/9/2026).

Laporan pertama diterima Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banjarmasin pada pukul 04.10 WITA dari General Manager PT Virgo Yoel Rihi.

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banjarmasin I Putu Sudayana selaku SAR Mission Coordinator mengatakan kapal sempat menghadapi kondisi cuaca buruk dalam perjalanan.

“Posisi terakhir kapal yang diterima berada sekitar 80 mil laut dari Dermaga SAR Basirih, Banjarmasin,” katanya dikutip dari Antara, Minggu (13/9/2026).

Informasi tersebut menjadi dasar bagi tim SAR untuk menentukan lokasi perkiraan pencarian KM Virgo Transport 8.

Dengan jarak sekitar 80 mil laut dari Dermaga SAR Basirih, pencarian membutuhkan perjalanan menuju area yang diperkirakan menjadi posisi terakhir kapal.