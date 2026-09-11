Jurnalis Surabaya Doakan 5 Wartawan dan 3 Kru yang Hilang di Gunung Anak Krakatau

JawaPos.com - Sejumlah jurnalis di Surabaya menggelar doa bersama di depan Taman Apsari, Jumat (11/9) sore.

Mereka mendoakan lima wartawan dan tiga kru kapal yang hilang saat proses liputan Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda.

Kegiatan tersebut diinisiasi Pewarta Foto Indonesia (PFI) Kota Surabaya bersama Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Surabaya, serta sejumlah elemen wartawan lainnya.

Doa bersama dilakukan sebagai bentuk solidaritas sekaligus ungkapan harapan agar seluruh orang yang dilaporkan hilang saat menjalankan tugas jurnalistik di perairan Selat Sunda itu segera ditemukan dalam keadaan selamat.

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Suasana haru dan khidmat terasa selama kegiatan berlangsung. Para jurnalis berdiri bersama sambil memanjatkan doa.

Mereka kemudian menyalakan lilin sebagai simbol harapan dan dukungan bagi para korban serta keluarga yang masih menanti kabar.

Ketua PFI Kota Surabaya Suryanto mengatakan, kegiatan tersebut sengaja dikemas sebagai doa bersama, bukan aksi massa.

“Ini bukan aksi, melainkan doa bersama sebagai bentuk solidaritas para jurnalis,” ujar Suryanto.

Ia mengatakan, perhatian utama dalam kegiatan tersebut adalah lima jurnalis dan tiga kru kapal yang belum ditemukan.

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