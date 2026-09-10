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Ryandi Zahdomo
Jumat, 11 September 2026 | 02.22 WIB

Pelampung di Perairan Anyer, Lanal Banten: Belum Tentu dari Kapal Jurnalis Hilang Kontak

Temuan pelampung di lokasi pencarian 5 jurnalis yang hilang kontak sejak Senin (7/9). (TNI AL) - Image

Temuan pelampung di lokasi pencarian 5 jurnalis yang hilang kontak sejak Senin (7/9). (TNI AL)

JawaPos.com - Komandan Pangkalan TNI AL (Lanal) Banten Letkol Laut (P) Wawan Subagyo Mardani menjelaskan temuan pelampung dalam operasi SAR hari ketiga di Perairan Selat Sunda dan sekitarnya. Dia menegaskan bahwa temuan itu belum tentu berasal dari kapal 5 jurnalis yang hilang kontak.

”Untuk penjelasannya mohon dari rekan-rekan untuk menunggu, mengingat posisinya penemuan (pelampung) tersebut cukup jauh dari lokasi kejadian. Mohon bersabar, jangan sampai salah publish atau salah rilis,” kata dia saat ditanyai oleh awak media pada Kamis (10/9).

Sesuai dengan prosedur dalam operasi SAR, seluruh temuan Tim SAR Gabungan akan dibawa dan dilaporkan ke Posko Utama untuk diverifikasi. Baik temuan dari unsur SAR Angkatan Laut, Basarnas, Polri, maupun unsur SAR lain yang terlibat dalam operasi tersebut.

”Kita memastikan dulu sebelum kita merilis itu temuan-temuan yang diperoleh oleh rekan-rekan yang ada di lapangan. Baik itu oleh KRI, oleh AL, maupun dari rekan-rekan basarnas, Polairud dan lain-lain,” jelas Wawan.

Perwira menengah TNI AL dengan dua kembang di pundak itu menyatakan bahwa verifikasi temuan harus dilakukan agar tidak ada kekeliruan. Baik saat menyampaikan informasi kepada publik maupun untuk evaluasi pelaksanaan operasi SAR.

”Seluruh temuan dari rekan-rekan di lapangan nanti akan dikumpulkan di posko untuk identifikasi terlebih dahulu, sebelum kita merilis apakah itu temuan benar berkaitan dengan barang milik korban atau bukan. Jadi, kita tidak akan buat statement yang memicu keraguan atau pun spekulasi yang bersifat liar,” tegasnya.

Untuk itu, temuan pelampung dari unsur SAR TNI AL akan diverifikasi lebih dulu di Posko Utama. Wawan tegas menyatakan bahwa verifikasi akan dilakukan dengan menunjukkan temuan-temuan di lokasi pencarian kepada semua pihak terkait, termasuk pemilik kapal.

”Kita akan menanyakan kepada pemilik kapal apakah betul barang itu milik kapal yang disewa atau dibawa ke lokasi pada hari Senin,” imbuhnya.

Berdasar informasi dari Dinas Penerangan TNI AL (Dispenal), pelampung itu ditemukan di sebelah barat Perairan Cikoneng-Labuan, persisnya perairan yang berada di dekat Anyer, Banten. Pelampung tersebut ditemukan oleh KAL Anyer I-3-64 dari Lanal Banten saat melaksanakan proses pencarian pada hari ketiga.

Editor: Estu Suryowati
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