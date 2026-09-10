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Muhammad Ridwan
Kamis, 10 September 2026 | 21.39 WIB

Prabowo Perintahkan TNI AL Maksimalkan Pencarian 5 Jurnalis Hilang di Selat Sunda

Tim SAR Gabungan melakukan pencarian 5 wartawan atau jurnalis yang hilang saat meliput erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. (Istimewa) - Image

Tim SAR Gabungan melakukan pencarian 5 wartawan atau jurnalis yang hilang saat meliput erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. (Istimewa)

JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto meminta TNI Angkatan Laut (TNI AL) memaksimalkan pencarian lima jurnalis yang hilang kontak, saat melakukan perjalanan menuju kawasan Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda.

Kelima jurnalis tersebut dilaporkan berada dalam satu speedboat bersama tiga kru kapal.

Rombongan kehilangan kontak pada Senin (7/9), ketika hendak melakukan peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau.

Instruksi Prabowo kepada Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) disebut telah diberikan sejak Senin (7/9) malam, setelah laporan mengenai hilangnya komunikasi dengan rombongan diterima.

“Sejak rombongan 5 jurnalis bersama 3 kru kapal dilaporkan hilang kontak, sejak Senin malam Presiden Prabowo memang sudah langsung menginstruksikan KSAL untuk segera melakukan pencarian, di hari itu juga TNI AL langsung mengirim kapal-kapalnya,” demikian pernyataan Sekretariat Kabinet, ditulis Kamis (10/9).

Dalam operasi pencarian tersebut, TNI AL bergabung dengan tim SAR gabungan dari sejumlah instansi.

Sebanyak 11 kapal dikerahkan untuk menyisir wilayah perairan yang menjadi titik terakhir keberadaan rombongan.

Sebelas kapal yang dilibatkan yakni KRI Leuser-924, KRI Kerambit-627, KRI Lepu-861, KAL Anyer I-3-64, KAL Pohawang I-3-30, RBB Peucang Lanal Banten, RHIB SAR 02 Banten, RHIB SAR 02 Lampung, KN SAR Tetuka-247, KN SAR Basudewa-224, serta KP Sanjaya-7017.

Sekretariat Kabinet memastikan pencarian masih terus dilakukan. Pemerintah berharap seluruh anggota rombongan dapat ditemukan dalam kondisi selamat.

“Doa kita untuk keselamatan seluruh rombongan. Semoga segera ditemukan dalam keadaan selamat,” tulis Sekretariat Kabinet.

Editor: Bayu Putra
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