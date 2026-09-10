Kronologi 5 Jurnalis Hilang Saat Liputan di Gunung Anak Krakatau

JawaPos.com - Operasi pencarian besar-besaran digencarkan Tim SAR gabungan, usai lima jurnalis dan tiga awak kapal dilaporkan hilang kontak saat hendak liputan di kawasan Gunung Anak Krakatau, perairan Selat Sunda, sejak Senin (7/9).

Pencarian yang telah memasuki hari ketiga pada Kamis (10/9) ini melibatkan helikopter udara, drone thermal, hingga perluasan area penyisiran laut yang terkendala cuaca ekstrem dan gelombang tinggi.

Kronologi Awal Keberangkatan dan Titik Hilang Kontak Kejadian berawal saat rombongan bertolak dari Dermaga Carita, Kabupaten Pandeglang, pada Senin (7/9) sekitar pukul 14.00 WIB menggunakan speedboat.

Rombongan yang terdiri dari lima jurnalis, seorang kapten kapal, ABK, dan pemandu tersebut berniat menuju Gunung Anak Krakatau dengan estimasi waktu tempuh sekitar dua jam.

Baca Juga:Prabowo Perintahkan TNI AL Maksimalkan Pencarian 5 Jurnalis Hilang di Selat Sunda

Namun, hanya berselang 42 menit dari waktu keberangkatan, tepatnya pukul 14.42 WIB, rombongan dilaporkan mendadak hilang kontak di area perairan antara Carita dan Gunung Anak Krakatau.

Sinyal posisi terakhir sempat terdeteksi pada pukul 18.13 WIB, yang menunjukkan keberadaan kapal berada di sekitar kawasan Gunung Anak Krakatau, sebelum akhirnya komunikasi terputus sepenuhnya.

Perluasan Operasi SAR dan Pengerahan Armada Udara Menanggapi insiden tersebut, Tim SAR gabungan dari Basarnas, KSOP Kelas I Banten, Ditpolairud Polda Banten, TNI AL, BPBD, Potensi SAR, hingga nelayan lokal langsung turun dalam pencarian.

Mereka mengandalkan berbagai armada kapal laut dan Rigid Inflatable Boat (RIB) untuk mencari keberadaan delapan orang tersebut.

Untuk mengoptimalkan pemantauan dari atas, Kantor SAR Banten mengerahkan Helikopter Dauphin AS365 N3+ (HR-3604) dari Lanud Atang Sendjaja (ATS) menuju lokasi pada Kamis (10/9/2026) pukul 12.36 WIB.

Baca Juga:Komdigi Perkuat Jaringan Telekomunikasi Untuk Cari 5 Jurnalis Hilang