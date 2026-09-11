Perayaan Dies Natalis Untag Surabaya Meriah dengan Penampilan Yura Yunita dan Tulus

Penyanyi Yura Yunita meriahkan Campus Expo Untag Surabaya. (Dok Untag Surabaya)
JawaPos.com - Ribuan pasang mata yang terdiri dari mahasiswa, alumni, dan sivitas akademika antusias menyaksikan penampilan Yura Yunita pada Campus Expo Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya pada Kamis (10/9).
Di tengah riuhnya suasana, Yura Yunita hadir membawa sejumlah lagu yang dekat dengan perjalanan anak muda. Namun, ada satu momen yang membuat penampilannya malam itu terasa lebih istimewa. Yura untuk pertama kalinya membawakan secara langsung single terbarunya berjudul ‘Pertiwi’.
Bagi penonton, momen tersebut menjadi salah satu kejutan dalam malam yang menjadi bagian dari perayaan Dies Natalis ke-68 Untag Surabaya. Lagu yang baru saja diperkenalkan itu pun mendapat sambutan hangat dari mahasiswa yang sejak awal telah memenuhi lokasi acara.
Kemeriahan belum berakhir. Setelah Yura, giliran Tulus menyapa penonton. Penyanyi sekaligus pencipta lagu itu menghidupkan kembali suasana dengan deretan lagu populernya yang sudah akrab di telinga pendengar.
Tulus juga membawakan ‘Teh Hijau’, single terbarunya. Lagu tersebut menjadi salah satu penanda kembalinya Tulus dengan karya solo baru setelah sekitar empat tahun sejak merilis album Manusia pada 2022.
Rektor Untag Surabaya Dr. Harjo Seputro, S.T., M.T. berharap kemeriahan Campus Expo dapat meninggalkan kesan positif bagi mahasiswa baru. Sekaligus menjadi penyemangat untuk menjalani kehidupan perkuliahan.
“Kami berharap konser dan bernyanyi bersama malam ini menjadi kenangan indah bagi mahasiswa baru sekaligus membangkitkan semangat mereka untuk memulai perjalanan di Untag Surabaya,” katanya.
Selain menghadirkan musisi nasional, Campus Expo Untag Surabaya juga dirancang sebagai ruang bagi sivitas akademika untuk menikmati berbagai kegiatan dalam satu rangkaian acara. Sejak pagi, kawasan kampus telah dipadati pengunjung yang menyaksikan pameran Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM).
"Kami mengekspos tentang Unit Kegiatan Mahasiswa kepada mahasiswa baru. Mereka memilih sesuai dengan minat dan bakat,” tambahnya. Menurutnya, keseimbangan antara pencapaian akademik dan pengembangan karakter di luar kelas bagi mahasiswa baru merupakan hal yang penting.
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