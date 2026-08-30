3.160 Maba Untag Surabaya Dikukuhkan, Robot Owly Dikenalkan hingga Xaviera Beri Motivasi

Untag kukuhkan 3.160 mahasiswa baru. (Foto: Humas Untag)
JawaPos.com - Sebanyak 3.160 mahasiswa resmi menjadi bagian dari Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya setelah menjalani rangkaian Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) 2026 selama empat hari.
Prosesi pengukuhan digelar di pelataran Gedung Fakultas Kedokteran Untag Surabaya, Sabtu (29/8). Kegiatan tersebut dihadiri jajaran pimpinan universitas, fakultas, serta panitia PKKMB.
Pengukuhan dipimpin langsung Rektor Untag Surabaya Dr. Harjo Seputro, S.T., M.T. Sembilan mahasiswa baru menjadi perwakilan dalam prosesi penyematan jas almamater oleh masing-masing dekan. Setelah itu, prosesi diikuti seluruh mahasiswa baru.
Harjo menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang telah mempercayakan Untag Surabaya sebagai tempat melanjutkan pendidikan.
Menurut dia, jumlah mahasiswa baru tahun ini menjadi salah satu capaian yang menunjukkan kepercayaan terhadap institusi tersebut.
“Ini menjadi kebanggaan bagi kami sekaligus menunjukkan kepercayaan masyarakat kepada Untag Surabaya,” ujar Harjo.
Tak hanya seremoni penyambutan mahasiswa baru, pelaksanaan PKKMB tahun ini juga membawa pesan mengenai kepedulian terhadap lingkungan.
Panitia mulai mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dalam rangka mendukung konsep eco-campus.
Ketua Pelaksana PKKMB Untag Surabaya 2026 Yusrida Muflihah, S.Kom., M.Kom., mengatakan peserta tidak lagi mendapatkan air minum dalam kemasan botol selama kegiatan.
Sebagai gantinya, mahasiswa baru diarahkan membawa tumbler masing-masing. Kebijakan tersebut diklaim mampu mengurangi penggunaan sekitar 8.400 botol plastik selama rangkaian kegiatan.
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Jawa Pos
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