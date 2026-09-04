Yura Yunita Hadirkan “Pertiwi”, Lagu tentang Ketakutan, Keberanian, dan Suara yang Terpendam

JawaPos.com - Yura Yunita kembali menghadirkan karya terbaru lewat lagu berjudul “Pertiwi”. Berbeda dari karya yang sekadar ingin menyampaikan pesan secara gamblang, lagu ini justru mengajak pendengar masuk lebih dalam ke pengalaman dan perasaan masing-masing.

Lagu “Pertiwi” secara resmi dirilis pada 2 September 2026 di berbagai platform streaming musik. Pada waktu yang sama, Yura Yunita juga meluncurkan video musik yang menjadi bagian penting dari keseluruhan cerita lagu tersebut.

Sejak awal, “Pertiwi” memang tidak dirancang untuk mudah dijelaskan dalam satu kalimat. Lagu ini berbicara tentang sesuatu yang lebih personal: ketakutan, keberanian, kemarahan, sekaligus keputusan untuk tidak lagi terus-menerus membungkam suara diri.

Ada lagu yang selesai ketika musik berhenti. Namun, “Pertiwi” terasa seperti karya yang justru mulai bekerja setelah nada terakhir menghilang.

Baca Juga:Sejumlah Momen Romantis Audi Marissa dan Anthony Xie Selama Masa Pernikahan

Perasaan itu muncul dari cara lagu ini membawa pendengar berhadapan dengan hal-hal yang selama ini mungkin disimpan rapat. Bisa berupa luka yang belum selesai, kalimat yang tidak pernah tersampaikan, kemarahan yang sengaja diredam, hingga keberanian kecil untuk akhirnya mengatakan apa yang selama ini dipercaya.

Secara musikal, “Pertiwi” ditulis oleh Donne Maula dengan notasi dari Yura Yunita. Produksi musiknya dipercayakan kepada Iwan Popo. Aransemen yang dihasilkan terdengar megah, tetapi tidak berlebihan.

Karakter vokal Yura yang kuat sekaligus penuh penghayatan membuat tema keberanian dalam “Pertiwi” terasa semakin dekat. Ia tidak digambarkan sebagai keberanian yang datang tanpa rasa takut. Sebaliknya, keberanian dalam lagu ini lahir ketika seseorang masih gemetar, masih ragu, tetapi memilih untuk tetap bersuara.

Hal itulah yang membuat “Pertiwi” terbuka terhadap banyak tafsir. Pendengar bisa saja menghubungkannya dengan kondisi sosial di sekitar mereka, sosok ibu, perempuan yang memilih bertahan dalam diam, ketidakadilan, atau bahkan pergulatan yang terjadi di dalam diri sendiri.