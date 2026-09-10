Polrestabes Surabaya Tetapkan Sopir Alphard Penabrak 14 Kendaraan Sebagai Tersangka

Mobil Alphard tabrak 11 pemotor, tiga mobil dan gerobak bakso di Jalan Menur Pumpungan Surabaya, Rabu (9/9/2026) sore. (Ardini Pramitha/JawaPos.com)
JawaPos.com - Satlantas Polrestabes Surabaya resmi menetapkan Yusuf, sopir Toyota Alphard N 1882 ACI yang menabrak 14 kendaraan di Jalan Menur Pumpungan sebagai tersangka. Tabrakan di kawasan Surabaya Timur itu terjadi pada Rabu (9/9) lalu.
Kanit Gakkum Satlantas Polrestabes Surabaya Iptu Sulthon N A membenarkan jika Yusuf telah berubah statusnya. Perubahan status Yusuf terjadi setelah serangkaian pemeriksaan. "Sudah (ditetapkan tersangka)," kata Sulthon saat dihubungi JawaPos.com pada Kamis (10/9).
Diberitakan sebelumnya Yusuf mengungkap detik-detik sebelum kecelakaan terjadi. Ia mengaku sempat tertidur ketika menghentikan mobilnya di tengah kemacetan dan lampu merah.
Yusuf mengaku sedang tidak enak badan dan baru mengonsumsi obat sebelum mengemudi. Kondisi tersebut membuatnya mengantuk hingga tertidur sesaat di balik kemudi.
Saat seseorang mengetuk kaca mobilnya, Yusuf mengaku terkejut. Bukannya menginjak rem, ia justru keliru menginjak pedal gas.
"Itu kan macet, lampu merah. Saya berhenti, ngantuk, ketiduran. Terus didokdok, diketuk kaca mobilnya. Keliru nginjek gas saya. Gak sadar saya," kata Yusuf.
Yusuf juga membenarkan dirinya mengantuk setelah mengonsumsi obat. Ia mengaku menyesal atas kecelakaan yang terjadi.
Pantauan JawaPos.com di lokasi kecelakaan pada Rabu (9/), dari seluruh kendaraan yang terlibat, satu sepeda motor mengalami ringsek parah, satu mobil Yaris rusak pada bagian depan dan belakang, sedangkan mobil Alphard mengalai ringsek pada bagian depan. Insiden ini membuat warga penasaran sehingga mereka berkerumun di lokasi kejadian.
Salah satu korban yang terlibat kecelakaan, Naufal Athaurrahman menceritakan saat itu mobil Alphard yang dikemudikan oleh seorang laki-laki yang belum diketahui namanya itu melaju dari perempatan Jalan Klampis Anom menuju Jalan Menur Pumpungan. Tiba-tiba mobil tersebut menabrak gerobak bakso di siri kiri jalan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar
Viral Pernyataan Pribadi Deputi Bakom soal Antek Asing di Balik Erupsi 6 Gunung Api di Indonesia
Prediksi Skor Bournemouth vs Lincoln City di Carabao Cup: The Cherries Menang Lewat Adu Penalti
Kronologi Kecelakaan Maut BYD M6 di Kembangan Jakbar, Ibu dan Anak Meninggal di TKP
Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan
Prediksi Skor Fenerbahce vs Roma di Liga Champions: Duel Seru Berpotensi Seri
Kasus Keracunan MBG Berastagi Sisakan Masalah Serius, Siswa Alami Gangguan Saraf hingga Jantung
Prediksi Skor Sporting Lisbon vs Galatasaray di Liga Champions: Leões Sikat Tim Tamu di Kandang
Prediksi Skor Crystal Palace vs Middlesbrough di Carabao Cup: The Boro Siap Permalukan Tuan Rumah
Polisi Sebut Human Error Dibalik Kecelakaan Maut BYD M6 yang Tewaskan Sekeluarga di Kembangan Jakbar