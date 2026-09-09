Mobil Alphard Tabrak 11 Pemotor dan 3 Mobil di Jalanan Surabaya

JawaPos.com - Insiden kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Menur Pumpungan Surabaya pada Rabu (9/8) sore. Sebuah mobil Alphard menabrak tiga mobil dan 11 sepeda motor dan gerobak bakso.

Pantauan JawaPos.com di lokasi, dari seluruh kendaraan yang terlibat, satu sepeda motor mengalami ringsek parah, satu mobil Yaris rusak pada bagian depan dan belakang, sedangkan mobil Alphard mengalai ringsek pada bagian depan. Insiden ini membuat warga penasaran sehingga mereka berkerumun di lokasi kejadian.

Salah satu korban yang terlibat kecelakaan, Naufal Athaurrahman menceritakan saat itu mobil Alphard yang dikemudikan oleh seorang laki-laki yang belum diketahui namanya itu melaju dari perempatan Jalan Klampis Anom menuju Jalan Menur Pumpungan. Tiba-tiba mobil tersebut menabrak gerobak bakso di siri kiri jalan.

Kemudian, setelah menabrak gerobak Alphard itu juga menabrak pemotor dan mobil lainnya yang juga sedang melintas. Laju mobil Alphard terhenti setelah menabrak pohon di sisi kiri.

"Saya di seruduk dari belakang oleh mobil Alphard, kemudian menabrak yang lainnya," kata Naufal ditemui JawaPos.com di lokasi.

Berdasarkan informasi yang diterima Naufal, sebelum terjadinya kecelakaan beruntun, pengemudi Alphard sempat menabrak seorang pengendara motor sebelum di perempatan Jalan Klampis Anom. "Sempat dikejar oleh pemotor tersebut, tetapi enggak berhenti. Lalu tiba-tiba kecelakaan beruntun," jelasnya.