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Ardini Pramitha
Kamis, 10 September 2026 | 05.21 WIB

Rombong Bakso Hancur Ditabrak Alphard, Misni Terpaksa Setop Jualan: Kerugian Capai Rp 2,5 Juta

Kondisi gerobak bakso usai ditabrak Alphard di Jalan Menur Pumpungan Surabaya. (Ardini Pramitha/JawaPos.com) - Image

Kondisi gerobak bakso usai ditabrak Alphard di Jalan Menur Pumpungan Surabaya. (Ardini Pramitha/JawaPos.com)

JawaPos.com - kecelakaan beruntun di Jalan Raya Menur Pumpungan, Kecamatan Sukolilo, Surabaya, Rabu (9/9/2026) sore, tak hanya menyisakan kerusakan kendaraan. 

Misni, 54, pedagang bakso yang sedang berjualan di lokasi, ikut menjadi korban.

Rombong bakso milik warga Klampis Semalang itu rusak parah setelah terdampak kecelakaan. Akibatnya, Misni kini harus berhenti berjualan sementara karena rombong yang menjadi sarana mencari nafkah tersebut tak lagi bisa digunakan.

Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 15.00 WIB. Ketika kecelakaan berlangsung, Misni sedang melayani seorang pembeli.

Ia mengaku tidak sempat mengetahui secara pasti bagaimana kecelakaan bermula. Yang ia ingat, sebuah mobil tiba-tiba melaju hingga membuatnya refleks menghindar.

“Saya fokus melayani pembeli. Tahu-tahu nyelonong gitu. Sempat menghindar. Terus masih pegang bakso gini, orang beli itu. Saya noleh, sepeda motor ini sudah jatuh,” kata Misni kepada JawaPos.com di lokasi. 

Beruntung, Misni tidak mengalami luka dalam kejadian tersebut. Meski demikian, ia mengaku masih syok setelah kecelakaan terjadi begitu cepat di hadapannya.

“Kejadiannya sekitar jam 3 sore. Posisi saya lagi meladeni pembeli. Saya tidak luka-luka, cuma masih shock,” ujarnya.

Selain kehilangan kesempatan untuk berjualan, Misni juga harus menanggung kerugian materi. Ia memperkirakan bahan bakso yang terdampak bernilai sekitar Rp500 ribu.

Sementara itu, kerusakan rombong baksonya ditaksir mencapai Rp2 juta. Dengan demikian, total kerugian yang dialaminya diperkirakan sekitar Rp2,5 juta.

Editor: Bintang Pradewo
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