Pengakuan Sopir Alphard yang Bikin Kecelakaan di Menur Pumpungan Surabaya: Ngantuk

JawaPos.com – Sopir Mobil Toyota Alphard nopol N 1882 NCI berinisial Y, 52, mengakui kelalaiannya hingga mengakibatkan kecelakaan beruntun di Jalan Menur Pumpungan Surabaya, Rabu (9/9) sore.

Kepada polisi, Y mengaku insiden yang menyebabkan 11 motor, 3 mobil dan gerobak bakso rusak itu dipicu rasa kantuk usai minum obat karena tak enak badan.

Seusai insiden itu, Y langsung diamankan di Polsek Sukolilo untuk menghindari amukan massa serta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

"Saat ini kondisi pengemudi memang konsumsi obat. Obat dalam arti dia menyampaikan dia kondisi kurang enak badan," kata Kapolsek Sukolilo AKP Yunus Kurniawan.

Keterangan itu, kata Yunus, akan didalami oleh Satlantas Polrestabes Surabaya sehingga bisa diambil kesimpulan.

"Nanti akan didalami sama Satlantas Polrestabes Surabaya," jelasnya.

Berdasarkan keterangan petugas di lokasi, sebelum terjadi tabrakan beruntun, Y sempat menabrak sebuah mobil di lokasi yang tak jauh saat tabrakan beruntun.

"Kurang lebih sekitar 500 meter dari tempat kejadian perkara (TKP)," katanya. Polisi juga masih mendalami apa ada upaya melarikan diri setelah kejadian pertama.

"Kalau itu masih didalami, karena kami dari Polsek Sukolilo hanya melaksanakan TPTKP. Nanti kewenangan di pendalaman itu dari Satlantas Polrestabes Surabaya," jelasnya.

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