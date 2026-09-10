Surabaya Terasa Sangat Panas, Suhunya Tembus 35 Derajat dengan Kecepatan Angin 41 km/jam

Ilustrasi suhu panas. (Magnific)
JawaPos.com - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Kelas I Juanda memprakirakan Surabaya didominasi cuaca cerah pada Kamis (10/9).
Suhu udara di Kota Pahlawan diprediksi cukup panas dan terik. Suhu maksimal di sejumlah kecamatan diprakirakan menembus angka 35 derajat celsius.
Suhu terpanas tersebut berpotensi dirasakan warga Kecamatan Asem Rowo, Benowo, Dukuh Pakis, Gayungan, Jambangan, Karang Pilang, Lakarsantri, Pakal, Sambikerep, Sukomanunggal, Tandes, dan Wiyung.
Selain suhu yang menyengat, BMKG juga menyoroti adanya pergerakan angin yang bertiup kencang dari arah Timur di seluruh penjuru Surabaya.
Warga diminta ekstra waspada karena kecepatan angin tertinggi tercatat mencapai 41,3 kilometer per jam.
Hembusan angin paling kencang ini secara spesifik berpotensi melanda empat kecamatan, yakni Gunung Anyar, Rungkut, Tenggilis Mejoyo, dan Wonocolo.
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Jawa Pos
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