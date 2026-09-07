El Nino Masih Panjang, BMKG: Masa-masa Paling Berat Terasa Sampai September 

JawaPos.com - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengungkapkan bahwa El Nino bersamaan dengan musim kemarau di Indonesia masih panjang. Masa-masa paling berat selama kekeringan terjadi akan terasa selama September.

Deputi Bidang Modifikasi Cuaca BMKG Tri Handoko Seto menyampaikan hal itu saat ditanyai oleh awak media usai rapat di Graha Marinir Panti Perwira, Kwitang, Jakarta Pusat (Jakpus), pada Senin (7/9). Dia menyatakan, pengaruh keringnya El Nino tahun ini memang sangat kuat karena datang bersamaan dengan kemarau.

”Jadi paling berat memang sampai dengan akhir September. Kemudian perlahan-lahan eskalasi ini akan melemah, dimulai dengan bulan Oktober, November seluruh persoalan kekeringan, kebakaran hutan, sudah mulai selesai,” kata dia.

Tri menyebut, mulai Oktober nanti beberapa wilayah di bagian utara Indonesia akan mulai turun hujan. Namun, sampai akhir bulan ini, kekeringan masih akan terasa. Mengingat El Nino tengah bergerak memasuki fase puncak dan kini sedang berada pada tahap sangat kuat.

”Sampai beberapa bulan ke depan, minimal sebulan ke depan masih sangat kuat ya. Dan ini bertahan akan luruh sampai dengan tahun depan, awal tahun, awal tahun depan,” jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago mengingatkan bahwa El Nino belum mencapai puncaknya. Karena itu, ancaman karhutla masih besar dan patut untuk diwaspadai.

Berdasar data dan laporan dari instansi terkait, El Nino tahun ini masih sangat panjang. Bahkan bisa sampai akhir tahun. Meski belum sampai puncaknya, namun El Nino sudah terasa dampaknya di Indonesia.

”Kawasan hutan dan lahan yang terbakar pun sudah mulai agak meningkat kalau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya,” kata dia.

Dengan kondisi saat ini, Djamari menekankan, tidak ada waktu untuk berleha-leha. Perlu penanganan cepat agar karhutla tidak terus meluas. Apalagi saat El Nino memasuki fase puncak, potensi terjadinya karhutla semakin besar. Karena itu, dia mengingatkan pencegahan karhutla harus ketat.