Puan Minta Wacana Penggabungan Badan Geologi dan BMKG Dikaji Dulu

JawaPos.com - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta wacana pengintegrasian Badan Geologi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) tidak buru-buru dilakukan.

Pemerintah diminta melakukan kajian secara menyeluruh, sebelum merealisasikan wacana penggabungan tersebut.

Puan menilai Badan Geologi dan BMKG memiliki tugas dan kewenangan yang berbeda.

Karena itu, rencana penggabungan perlu dipastikan tidak sekadar menyatukan kelembagaan, tetapi benar-benar mampu meningkatkan efektivitas penanganan dan mitigasi bencana.

“Kalau itu dianggap memang akan lebih efektif, ya tentu saja DPR akan mendukung hal tersebut,” kata Puan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (8/9).

Menurut Puan, hasil kajian nantinya harus menunjukkan manfaat yang jelas apabila Badan Geologi dan BMKG benar-benar diintegrasikan.

Perbedaan fungsi kedua lembaga menjadi salah satu aspek yang perlu dipertimbangkan sebelum pemerintah mengambil keputusan.

“Jadi lebih baik dikaji dulu dan pengkajiannya itu harus memang bermanfaat,” jelas Puan.

Selain rencana integrasi dua lembaga tersebut, Puan turut menanggapi wacana penambahan anggaran untuk kebutuhan mitigasi bencana.