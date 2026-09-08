Logo JawaPos
HomeNasional
Author avatar - Image
Muhammad Ridwan
Rabu, 9 September 2026 | 00.42 WIB

Puan Minta Wacana Penggabungan Badan Geologi dan BMKG Dikaji Dulu

Presiden Prabowo Subianto (kiri) bersama Ketua DPR Puan Maharani (tengah) dan Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin menunjukkan dokumen pengantar RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2026-2027 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com) - Image

Presiden Prabowo Subianto (kiri) bersama Ketua DPR Puan Maharani (tengah) dan Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin menunjukkan dokumen pengantar RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2026-2027 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta wacana pengintegrasian Badan Geologi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) tidak buru-buru dilakukan.

Pemerintah diminta melakukan kajian secara menyeluruh, sebelum merealisasikan wacana penggabungan tersebut. 

Puan menilai Badan Geologi dan BMKG memiliki tugas dan kewenangan yang berbeda.

Karena itu, rencana penggabungan perlu dipastikan tidak sekadar menyatukan kelembagaan, tetapi benar-benar mampu meningkatkan efektivitas penanganan dan mitigasi bencana.

“Kalau itu dianggap memang akan lebih efektif, ya tentu saja DPR akan mendukung hal tersebut,” kata Puan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (8/9).

Menurut Puan, hasil kajian nantinya harus menunjukkan manfaat yang jelas apabila Badan Geologi dan BMKG benar-benar diintegrasikan.

Perbedaan fungsi kedua lembaga menjadi salah satu aspek yang perlu dipertimbangkan sebelum pemerintah mengambil keputusan.

“Jadi lebih baik dikaji dulu dan pengkajiannya itu harus memang bermanfaat,” jelas Puan.

Selain rencana integrasi dua lembaga tersebut, Puan turut menanggapi wacana penambahan anggaran untuk kebutuhan mitigasi bencana.

Ia mengatakan, DPR pada prinsipnya tidak mempersoalkan peningkatan alokasi anggaran apabila kebijakan tersebut mampu memberikan manfaat yang lebih besar.

Editor: Bayu Putra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
BMKG: Pertanian Waspadai Puncak Kemarau yang Diperparah El Nino Kuat - Image
Nasional

BMKG: Pertanian Waspadai Puncak Kemarau yang Diperparah El Nino Kuat

Senin, 7 September 2026 | 21.12 WIB

Celios Dorong Anggaran BNPB dan BMKG Lebih Besar dari Program MBG - Image
Ekonomi

Celios Dorong Anggaran BNPB dan BMKG Lebih Besar dari Program MBG

Senin, 7 September 2026 | 19.17 WIB

BMKG Pastikan Sebaran Abu Anak Krakatau Tak Lagi Mengarah ke Jakarta - Image
Nasional

BMKG Pastikan Sebaran Abu Anak Krakatau Tak Lagi Mengarah ke Jakarta

Senin, 7 September 2026 | 18.17 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Espanyol vs Sevilla di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Curi Poin di RCDE Stadium - Image
1

Prediksi Skor Espanyol vs Sevilla di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Curi Poin di RCDE Stadium

2

Prediksi Skor Marseille vs Paris FC di Liga Prancis: Kans Les Phocéens Pesta Gol di Stade Velodrome

3

Prediksi Skor Alaves vs Osasuna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang di Mendizorrotza

4

Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar

5

Prediksi Skor Parma vs Monza di Liga Italia: Duel Sengit Rawan Berakhir Imbang!

6

Prediksi Skor Malaga vs Levante: Laga Sengit yang Berpotensi Imbang

7

Prediksi Skor Cagliari vs Lecce di Liga Italia: Duel Ketat di Sardinia Bisa Berakhir Imbang

8

Prediksi Skor Java United FC vs Garudayaksa: Laskar Kepodang Emas Bisa Menang Tipis

9

Prediksi Skor Heerenveen vs AZ Alkmaar di Liga Belanda: Kans De Kaasboeren Pesta Gol!

10

Dr. Iwan Aflanie, Pakar Forensik Indonesia untuk ULM yang Lebih Maju

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore