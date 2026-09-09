Dentuman Misterius Gegerkan Warga Malang Raya, BMKG: dari Semeru

Ilustrasi aktivitas vulkanik Gunung Semeru di Jawa Timur. (PVMBG)
JawaPos.com - Kepala Stasiun Geofisika BMKG Malang, Ricko Kardoso menjelaskan dentuman misterius yang menggegerkan warga Malang Raya pada Selasa (8/9) malam.
Ia menyebut dentuman itu kemungkinan besar berasald ari aktivitas vulkanik Gunung Semeru.
Ricko mengaku langsung mengecek setelah menerima laporan masyarakat terkait munculnya dentuman tersebut, yang belakangan viral di media sosial.
"Kami dari BMKG mengecek atas laporan masyarakat dan yang muncul di media sosial terkait suara dentuman di wilayah Malang dan sekitarnya," kata Ricko dikonfirmasi Rabu (9/9).
Ricko menjelaskan, pengecekan dilakukan dari dua aspek, yakni aktivitas tektonik atau kegempaan dan aktivitas atmosferic atau petir.
Dari hasil pemeriksaan tersebut, BMKG tidak menemukan adanya gempa bumi tektonik maupun sambaran petir di wilayah Malang dan sekitarnya pada waktu kejadian.
"Kami mengecek pada saat jam tersebut, sekitar jam 22.00 malam WIB, tidak terjadi aktivitas gempa bumi tektonik di wilayah Malang dan sekitarnya," ujarnya.
Ricko juga memastikan tidak adanya sambaran petir yang terjadi di wilayah Malang Raya pada rentang waktu yang sama.
"Tidak ada juga sambaran petir yang terjadi di wilayah Malang dan sekitarnya pada waktu tersebut," ucapnya.
Berdasarkan temuan tersebut, BMKG Stasiun Geofisika Malang menyimpulkan dentuman misterius itu tidak berkaitan dengan aktivitas gempa bumi tektonik maupun petir.
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