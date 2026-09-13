Update Basarnas Kecelakaan Kapal Virgo 8: Enam Orang Meninggal Dari 103 yang Berhasil Dievakuasi

JawaPos.com - Basarnas melaporkan data sementara untuk korban meninggal dunia dalam kecelakaan Kapal Virgo Transport 8 yang membawa 243 orang di perairan Laut Jawa pada Minggu (13/9). Dari 103 yang berhasil dievakusi, 6 orang dinyatakan meninggal.

Sebagaimana diberitakan Antara Minggu (13/9) Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banjarmasin selaku SAR Mission Coordinator I Putu Sudayana ​​​​​​​di Banjarmasin mengatakan enam korban meninggal dunia tersebut dievakuasi oleh Kapal TB Mauhaw IX dan TB TCP. Sementara seluruh korban yang dievakuasi MV Haida dilaporkan selamat.

TB Mauhaw IX mengevakuasi 16 orang yang terdiri atas 15 orang selamat dan satu orang meninggal dunia. Sedangkan TB TCP berhasil mengevakuasi 38 orang dengan rincian 33 orang selamat dan lima orang meninggal dunia dari lokasi kejadian.

Selain itu, MV Haida berhasil mengevakuasi 49 orang dari Kapal Virgo Transport 8 dan seluruh korban tersebut dinyatakan selamat, sehingga total korban yang telah berhasil dievakuasi mencapai 103 orang dengan 97 orang selamat dan enam orang meninggal dunia.