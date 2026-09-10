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Banu Adikara
Kamis, 10 September 2026 | 22.19 WIB

Data Korlantas Polri: Pelajar dan Mahasiswa Sumbang 39,48% Kecelakaan Lalu Lintas

Ilustrasi kecelakaan sepeda motor. (Shutterstock/Antara) - Image

Ilustrasi kecelakaan sepeda motor. (Shutterstock/Antara)

JawaPos.com - Keselamatan berkendara masih menjadi persoalan di tengah tingginya penggunaan sepeda motor sebagai moda transportasi sehari-hari.

Perilaku pengendara menjadi salah satu faktor yang dapat meningkatkan risiko kecelakaan, mulai dari tidak menggunakan helm hingga berkendara dengan kecepatan tinggi dan menggunakan ponsel.

Data Korlantas Polri mencatat lebih dari 152 ribu kecelakaan lalu lintas sepanjang 2024, dengan korban meninggal dunia mencapai lebih dari 27 ribu orang. Sepeda motor menjadi kendaraan yang paling banyak terlibat, dengan jumlah lebih dari 200 ribu unit.

Kelompok usia muda juga menjadi perhatian. Korlantas mencatat kelompok usia 6–25 tahun yang terdiri dari pelajar dan mahasiswa menyumbang 39,48% dari kecelakaan, sedikit lebih tinggi dibanding kelompok usia 25–55 tahun sebesar 39,26%.

Kepala Seksi Pendidikan Masyarakat, Subdit Keamanan dan Keselamatan, Ditlantas Polda Metro Jaya, Sri Indira Purnamawati, mengatakan banyak kecelakaan diawali perilaku berisiko yang sebenarnya dapat dicegah.

“Misalnya, kita harus pakai helm. Merasa tidak keren menggunakan helm, karena ribet, karena terlalu dekat, merasa tidak akan kecelakaan. Ternyata kemudian terjadi kecelakaan,” ujar Sri Indira dalam acara Safety Riding Short Movie Contest 2026 di Jakarta, Rabu (9/9).

Menurutnya, penggunaan helm, kepatuhan terhadap aturan lalu lintas, serta menghindari kecepatan tinggi dan penggunaan ponsel saat berkendara merupakan bagian penting dari keselamatan. Penegakan hukum juga perlu berjalan bersama edukasi yang dilakukan secara masif dan berkelanjutan agar keselamatan tidak berhenti sebagai pengetahuan, tetapi menjadi kebiasaan.

Pendekatan edukasi kemudian mulai diarahkan ke medium yang dekat dengan generasi muda, termasuk film pendek dan media sosial. Salah satu kampanye keselamatan berkendara pada 2026 menghimpun 340 karya selama periode Mei-Juli, terdiri dari 200 karya Short Movie Contest dan 140 karya Social Media Challenge.

Ratusan karya tersebut disebarkan melalui Instagram, TikTok, dan YouTube dan tercatat menjangkau lebih dari 1,7 juta penonton.

Editor: Banu Adikara
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