Pakar ITS Minta Pemkot Pasang Alat Monitoring untuk Pantau Sesar 

JawaPos.com - Pemerintah Kota Surabaya diminta meningkatkan pemantauan terhadap aktivitas sesar yang berada di wilayah Surabaya dan sekitarnya.

Langkah tersebut dinilai penting untuk mengetahui lebih dini apabila terjadi pergerakan pada patahan yang berpotensi memicu gempa.

Pakar Geologi sekaligus Peneliti Senior Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Dr. Ir. Amien Widodo, M.Si, menyarankan Pemkot Surabaya memasang sejumlah alat monitoring di titik-titik yang berkaitan dengan keberadaan sesar.

Menurut Amien, pemantauan menggunakan instrumen diperlukan karena aktivitas gempa tidak selalu terjadi secara tiba-tiba.

Pergerakan kecil pada sesar dapat menjadi bagian dari proses yang perlu diamati secara berkelanjutan.

“Gempa itu kan tidak ujug-ujug, ada proses. Jadi misalnya ada getaran 1, 2, 3, 4, 5 baru brol. Nah, untuk menangkap getaran awal tadi itu kan harus pakai alat,” kata Amien saat dikonfirmasi JawaPos.com, Rabu (9/9).

Dengan adanya alat monitoring, pemerintah dapat mengetahui apakah sesar yang ada menunjukkan aktivitas atau pergerakan. Data tersebut juga dapat menjadi dasar untuk meningkatkan kewaspadaan apabila terjadi perubahan aktivitas.

“Harusnya pemerintah kota ini memasang alat-alat untuk memonitoring pergerakan dari sesar tadi,” ujarnya.