Viral Surabaya Disebut Punya Sesar Aktif Baru, Pakar ITS : Tak Ada Data Resmi

JawaPos.com - Informasi mengenai adanya sesar aktif baru di Kota Surabaya tengah ramai diperbincangkan di media sosial. Dalam video yang beredar, disebutkan terdapat patahan yang melintasi wilayah Surabaya.
Namun, informasi tersebut mendapat sorotan dari Pakar Geologi sekaligus Peneliti Senior Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Dr. Ir. Amien Widodo, M.Si.
Sebab, video tersebut tidak menunjukkan data maupun peta resmi yang menjadi dasar klaim adanya sesar aktif baru.
Amien mengatakan, informasi terkait sesar seharusnya disertai data yang dapat diverifikasi. Terlebih, terdapat sejumlah lembaga resmi yang memiliki data dan peta terkait sesar di Indonesia.
“Dia kan enggak menampilkan data aslinya, dia hanya ngomong begitu. Mestinya ada peta publikasi dari Kementerian ESDM, sehingga orang bisa melihat kalau memang ada patahan,” kata Amien saat dikonfirmasi JawaPos.com, Rabu (9/9).
Amien menyebut, berdasarkan data yang diketahuinya hingga 2024–2025, sesar yang selama ini dikenal berkaitan dengan wilayah Surabaya adalah Sesar Surabaya dan Sesar Waru.
“Yang lewat Surabaya biasanya itu dua itu, Sesar Surabaya sama Sesar Waru,” ujarnya.
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