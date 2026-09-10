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Ardini Pramitha
Kamis, 10 September 2026 | 22.14 WIB

Isu Sesar Baru di Surabaya-Madura, BMKG: Pemetaan Lama, Dirilis 2017

BMKG memastikan sesar di Surabaya dan Madura bukan temuan baru. Data tersebut telah dipetakan sejak 2017 dan kembali viral di media sosial. (Istimewa) - Image

BMKG memastikan sesar di Surabaya dan Madura bukan temuan baru. Data tersebut telah dipetakan sejak 2017 dan kembali viral di media sosial. (Istimewa)

JawaPos.com - Informasi mengenai kemunculan sesar atau patahan aktif baru yang disebut melintasi Bangkalan, Surabaya, hingga Sidoarjo dipastikan tidak benar. 

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyebut informasi itu berasal dari data pemetaan lama, yakni 2017, yang kembali viral di media sosial.

Plt Kepala BMKG Stasiun Geofisika Pasuruan Suwarto mengatakan, sesar yang ditampilkan dalam video viral tersebut bukanlah temuan baru. 

Pemetaan mengenai keberadaan sesar di kawasan Surabaya dan Madura telah dilakukan dan dipublikasikan sejak tahun 2017.

“Sebenarnya kalau videonya itu mungkin dia reupload ya. Maksudnya dia buat baru, tetapi data-data yang dipakai itu sebenarnya data lama. Sesar yang ada itu sudah lama terpetakan, jadi dari tahun 2017 itu sudah dirilis,” ujar Suwarto saat dihubungi, Kamis (10/9).

Menurut Suwarto, kesalahpahaman muncul karena informasi lama tersebut dikemas seolah-olah sebagai temuan sesar baru.

Padahal, keberadaan sejumlah sesar di kawasan tersebut telah tercatat dalam peta sumber gempa.

“Mungkin yang membuat salah paham, dia membuat kontennya itu kok sesar baru gitu loh. Ini yang mungkin menjadi salah paham atau salah pengertian ya, karena itu sesarnya sudah lama dalam peta,” katanya.

BMKG menjelaskan bahwa wilayah Surabaya dan Madura memang memiliki sejumlah struktur sesar.

Namun, keberadaannya tidak berarti terdapat satu patahan yang tersambung langsung dari Surabaya menuju Bangkalan.

Editor: Bayu Putra
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