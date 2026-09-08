Ecoton Minta Pengawasan Limbah Sungai di Surabaya Diperketat, Cegah Pencemaran

JawaPos.com - Ecoton mendorong pihak-pihak terkait untuk memperketat pengawasan seluruh titik pembuangan atau outlet limbah industri di sepanjang aliran sungai di Surabaya.

Permintaan itu menyikapi kondisi sungai berbusa di sekitar Bendungan Rolak Gunungsari, Surabaya yang mengakibatkan banyak ikan mati di kali Jagir.

Berdasarkan konfirmasi dari Perum Jasa Tirta (PJT), busa tersebut berasal dari sisa proses pemadaman kebakaran di PT Wings, Driyorejo, Gresik.

Koordinator ronda sungai Ecoton 2026 Jofanny Ahmad Arianto mengatakan, pengawasan tidak cukup dilakukan secara berkala.

Pengawasan harus didukung dengan sistem pemantauan yang mampu mendeteksi perubahan kualitas air secara cepat.

"Diperlukan modernisasi sistem pemantauan limbah melalui CCTV dan sensor kualitas air yang terintegrasi dan dapat dipantau secara real-time," kata Jofany, Selasa (8/9).

Menurut dia, dengan sistem tersebut, perubahan parameter kualitas air yang melampaui baku mutu dapat segera terdeteksi dan ditindaklanjuti.

“Jadi ketika ada parameter yang melebihi baku mutu, sensornya akan berbunyi,” tegasnya.

Selaijn itu, juga diperlukan pemulihan ekosistem di kali Jagir secara bertahap. Normalisasi sungai bisa menjadi cara mengurangi sedimentasi dan endapan cemaran yang terakumulasi di dasar sungai.