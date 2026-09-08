Ecoton Minta Pengawasan Limbah Sungai di Surabaya Diperketat, Cegah Pencemaran

Aktivis Ecoton menguji kualitas air di pintu Sungai Jagir Wonokromo Surabaya. (Ecoton)
JawaPos.com - Ecoton mendorong pihak-pihak terkait untuk memperketat pengawasan seluruh titik pembuangan atau outlet limbah industri di sepanjang aliran sungai di Surabaya.
Permintaan itu menyikapi kondisi sungai berbusa di sekitar Bendungan Rolak Gunungsari, Surabaya yang mengakibatkan banyak ikan mati di kali Jagir.
Berdasarkan konfirmasi dari Perum Jasa Tirta (PJT), busa tersebut berasal dari sisa proses pemadaman kebakaran di PT Wings, Driyorejo, Gresik.
Koordinator ronda sungai Ecoton 2026 Jofanny Ahmad Arianto mengatakan, pengawasan tidak cukup dilakukan secara berkala.
Pengawasan harus didukung dengan sistem pemantauan yang mampu mendeteksi perubahan kualitas air secara cepat.
"Diperlukan modernisasi sistem pemantauan limbah melalui CCTV dan sensor kualitas air yang terintegrasi dan dapat dipantau secara real-time," kata Jofany, Selasa (8/9).
Menurut dia, dengan sistem tersebut, perubahan parameter kualitas air yang melampaui baku mutu dapat segera terdeteksi dan ditindaklanjuti.
“Jadi ketika ada parameter yang melebihi baku mutu, sensornya akan berbunyi,” tegasnya.
Selaijn itu, juga diperlukan pemulihan ekosistem di kali Jagir secara bertahap. Normalisasi sungai bisa menjadi cara mengurangi sedimentasi dan endapan cemaran yang terakumulasi di dasar sungai.
"Namun, normalisasi harus dilakukan secara hati-hati dan berbasis kajian ekologis agar tidak justru mengganggu habitat organisme perairan," katanya.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Espanyol vs Sevilla di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Curi Poin di RCDE Stadium
Prediksi Skor Marseille vs Paris FC di Liga Prancis: Kans Les Phocéens Pesta Gol di Stade Velodrome
Prediksi Skor Alaves vs Osasuna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang di Mendizorrotza
Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar
Prediksi Skor Parma vs Monza di Liga Italia: Duel Sengit Rawan Berakhir Imbang!
Prediksi Skor Malaga vs Levante: Laga Sengit yang Berpotensi Imbang
Prediksi Skor Cagliari vs Lecce di Liga Italia: Duel Ketat di Sardinia Bisa Berakhir Imbang
Prediksi Skor Java United FC vs Garudayaksa: Laskar Kepodang Emas Bisa Menang Tipis
Prediksi Skor Heerenveen vs AZ Alkmaar di Liga Belanda: Kans De Kaasboeren Pesta Gol!
Dr. Iwan Aflanie, Pakar Forensik Indonesia untuk ULM yang Lebih Maju