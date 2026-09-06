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Bayu Putra
Minggu, 6 September 2026 | 20.23 WIB

Warga Jambangan Surabaya Keluhkan Air PDAM Keruh dan Berbau

Fery Joedy Eko Purnomo (57), warga Jambangan Sawah, Surabaya, menunjukkan air PDAM yang keruh dan berbau di bak mandinya, Minggu (6/9/2026). (Dadang Kurnia/ JawaPos.com) - Image

Fery Joedy Eko Purnomo (57), warga Jambangan Sawah, Surabaya, menunjukkan air PDAM yang keruh dan berbau di bak mandinya, Minggu (6/9/2026). (Dadang Kurnia/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Warga Kelurahan Jambangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, mengeluhkan air PDAM yang keruh dan berbau bahan kimia.

Salah satunya Fery Joedy Eko Purnomo (57), warga yang tinggal di Jambangan Sawah, Jambangan, Surabaya.

Fery mengaku, air PDAM di rumahnya tiba-tiba berubah menjadi lebih keruh dari biasanya, dan juga berbau bahan kimia yang cukup menyengat. Perubahan tersebut terjadi sejak Sabtu (6/9) malam.

"Kalau keruh sih enggak, tapi butek sama bau kaporit," kata Fery kepada JawaPos.com, Minggu (6/9).

Ia berharap PDAM Surya Sembada Surabaya segera mengambil tindakan agar air yang mengalir bisa kembali normal. Ia mengatakan, air merupakan kebutuhan dasar yang kalau terganggu akan sangat meresahkan bagi masyarakat.

"Ya mudah-mudahan cepet diperbaiki lah harapannya. Air kan kebutuhan pokok ya," ujarnya.

Keluhan serupa juga disampaikan Umi Hadi (53), warga Jambangan lainnya. Keluhannya pun sama, air mendadak keruh dan berbau bahan kimia.

"Iya dari semalam airnya kotor sama bau kaporit," ucapnya.

Editor: Bayu Putra
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